Preminuo Erih fon Deniken, čovjek koji je ubijedio svijet da su piramide izgradili vanzemaljci

Švicarski autor Erih fon Deniken (Erich von Däniken), najpoznatiji zagovornik teorije o posjetama vanzemaljaca drevnim civilizacijama, preminuo je u 91. godini života. Njegove knjige, koje su decenijama fascinirale milione čitalaca širom svijeta, ostaju kontroverzno naslijeđe koje spaja arheološke misterije s radikalnim alternativnim tumačenjima historije, piše bečki Der Standard.

Od hotelskog direktora do svjetskog fenomena

Još kao učenik jezuitske škole, Erih fon Deniken je počeo sumnjati u zvanična tumačenja religijskih tekstova, što ga je kasnije odvelo u potragu za odgovorima izvan granica nauke. Dok je radio kao direktor hotela u Davosu, napisao je svoj prvijenac "Sjećanja na budućnost" (1968), koji je postao planetarni bestseler. U ovoj knjizi je tvrdio da su vanzemaljci sletjeli na Zemlju između 40.000 i 10.000 godina prije nove ere, te da su ih tadašnji ljudi, zbog napredne tehnologije, smatrali bogovima.

Iako su arheolozi njegove teze dočekali s podsmijehom, javnost je bila opčinjena. Deniken je ponudio alternativnu naraciju o antici: tvrdio je da piramide u Egiptu nisu mogle biti izgrađene tadašnjim sredstvima, da biblijski prorok Ezekiel opisuje slijetanje svemirskog broda, a da su čuvene Nazca linije u Peruu zapravo bile sletne piste za galaktičke posjetioce. Kritičari poput američkog arheologa Vilijama Ratjea i naučnog publiciste Hoimara von Ditfurtha oštro su pobijali ove teorije, ali popularnost autora nije jenjavala.

Naslijeđe teorija zavjere i pop-kulture

U kasnijim fazama života, Deniken je postao sofisticiraniji u koketiranju s teorijama zavjere. Umjesto termina "lažljiva štampa", koristio je pojam "prešućivačka štampa", a svoje teze je često temeljio na iskazima navodnih "insajdera iz sistema" poput bivših inženjera NASA-e.

- Vjerujem da se u mitovima kriju neposredni historijski događaji. Mitovi su reportaže i izvještaji očevidaca - isticao je autor, čime je zmajeve pretvarao u robote, a bogove u astronaute. Njegov uticaj se proširio i na filmsku industriju, od filma "Stargate" do dugovječnog serijala "Ancient Aliens".

Međutim, Deniken nije imao uspjeha u svim poduhvatima; njegov ambiciozni "Mystery-Park" u Interlakenu, otvoren 2003. godine, morao je biti zatvoren zbog finansijskih problema samo tri godine kasnije. Religiozni naučnik Jonas Rihter (Richter) zaključio je u svojoj disertaciji da je Deniken bio duboko uvjeren u istinitost svojih rekonstrukcija prošlosti. Posljednje mjesece života, nakon proslave 90. rođendana u aprilu prošle godine, proveo je povučeno zbog narušenog zdravlja, sve dok njegova kćerka nije potvrdila da je preminuo u bolnici u svom rodnom kraju.