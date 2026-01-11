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ULF KRISTERSON

Švedski premijer kritikovao SAD zbog Venecuele i Grenlanda

Akcije SAD-a prijete manjim nacijama, rekao je

Ulf Kristerson. AP

Anadolija

11.1.2026

Švedski premijer u nedjelju je izjavio da nedavni američki vojni napad na Venecuelu krši međunarodno pravo i da riskira ohrabrivanje drugih zemalja da djeluju na isti način.

Govoreći na konferenciji o odbrani, Ulf Kristerson je također kritizirao ono što je opisao kao "prijeteću retoriku" SAD-a prema Danskoj i njenoj poluautonomnoj teritoriji Grenlandu.

Povećan rizik

Upozorio je da je svjetski poredak zasnovan na pravilima pod većim pritiskom nego ikad u posljednjim decenijama.

- Opasno je na nekoliko načina. Rizik od velikih sukoba se povećava, ali i rizik da će manje nacije biti žrtvovane na tom putu. Za zemlju poput Švedske, ovo je posebno ozbiljno - rekao je.

Ponovio je podršku svoje zemlje Danskoj i Grenlandu, naglašavajući da je Danska bila lojalan saveznik SAD-a i da je treba dočekati sa zahvalnošću, a ne prijetnjama.

Danski doprinosi

Ukazao je na danske vojne doprinose uz SAD, napominjući da je više od 50 danskih vojnika platilo najveću cijenu za tu lojalnost u Afganistanu i Iraku.

S obzirom na nastavak globalne nestabilnosti, Kristersson je rekao da se Švedska mora fokusirati na vlastitu spremnost.

- Shvatite to ozbiljno, ali ne paničarite. Ne bismo se trebali bojati, ali bismo trebali biti spremni - rekao je.

3. januara, SAD su izvele vojnu operaciju u Venecueli kako bi zarobile i odvele predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će njegova administracija "upravljati" Venecuelom i njenim naftnim resursima tokom prelaznog perioda.

Nakon operacije u Venecueli, Tramp je proširio svoju prijeteću retoriku i na Grenland, teritoriju koju je također ciljao u svom prvom mandatu.

U petak su lideri grenlandskih političkih stranaka ponovili svoje protivljenje pridruživanju SAD-u, rekavši: "Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani."

Trampove prijetnje

Govoreći u petak, Tramp je rekao: "Učinit ćemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne, jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda."

Dodao je, ponovo odbijajući isključiti vojnu opciju: "Želio bih postići dogovor na lakši način, ali ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način."

Trampovi komentari izazvali su široku osudu, a evropske zemlje su posebno upozorile da bi takav potez mogao značiti kraj NATO-a.

# GRENLAND
# VENECUELA
# ULF KRISTERSSON
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
# ŠVEDSKA
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