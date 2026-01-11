Švedski premijer kritikovao SAD zbog Venecuele i Grenlanda

Švedski premijer u nedjelju je izjavio da nedavni američki vojni napad na Venecuelu krši međunarodno pravo i da riskira ohrabrivanje drugih zemalja da djeluju na isti način.

Govoreći na konferenciji o odbrani, Ulf Kristerson je također kritizirao ono što je opisao kao "prijeteću retoriku" SAD-a prema Danskoj i njenoj poluautonomnoj teritoriji Grenlandu.

Povećan rizik

Upozorio je da je svjetski poredak zasnovan na pravilima pod većim pritiskom nego ikad u posljednjim decenijama.

- Opasno je na nekoliko načina. Rizik od velikih sukoba se povećava, ali i rizik da će manje nacije biti žrtvovane na tom putu. Za zemlju poput Švedske, ovo je posebno ozbiljno - rekao je.

Ponovio je podršku svoje zemlje Danskoj i Grenlandu, naglašavajući da je Danska bila lojalan saveznik SAD-a i da je treba dočekati sa zahvalnošću, a ne prijetnjama.

Danski doprinosi

Ukazao je na danske vojne doprinose uz SAD, napominjući da je više od 50 danskih vojnika platilo najveću cijenu za tu lojalnost u Afganistanu i Iraku.

S obzirom na nastavak globalne nestabilnosti, Kristersson je rekao da se Švedska mora fokusirati na vlastitu spremnost.

- Shvatite to ozbiljno, ali ne paničarite. Ne bismo se trebali bojati, ali bismo trebali biti spremni - rekao je.

3. januara, SAD su izvele vojnu operaciju u Venecueli kako bi zarobile i odvele predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će njegova administracija "upravljati" Venecuelom i njenim naftnim resursima tokom prelaznog perioda.