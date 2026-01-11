Uznemirujući snimak / Aktivisti tvrde da je više od 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

Aktivisti čije izjave prenosi Associated Press (AP) navode da je broj mrtvih u dvonedjeljnim protestima u Iranu porastao na 538, a da je više od 10.000 osoba uhapšeno.
Američka agencija Human Rights Activists, koja prikuplja informacije od aktivista iz Irana, izvijestila je da je 10.600 demonstranata privedeno u protekle dvije sedmice. Također, napominju da broj mrtvih može biti i veći od 538, jer se još traga za mnogima.
Iranska vlada nije objavila podatke o žrtvama, a informacije iz zemlje je teško potvrditi zbog prekida interneta i telekomunikacija s drugim državama.
Reuters je objavio videosnimak ispred mrtvačnice u Teheranu, koji prikazuje veliki broj tijela u mrtvačkim vrećama i uplakane porodice koje traže svoje nastradale.
Demonstranti su i u nedjelju izašli na ulice širom Irana, a protesti su se intenzivirali nakon što je odbjegli iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao ljude da učestvuju u demonstracijama.
Protesti su prvobitno izbili zbog loše ekonomske situacije i pada vrijednosti valute, ali su se ubrzo razvili u političke demonstracije protiv vladajućih.
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan kazao je da čuju zahtjeve demonstranata, ali da je na ulicama mnogo nasilnika i terorista koji ne mare za državu niti ekonomsku situaciju. Pozvao je porodice da ne dopuštaju svojoj djeci da se pridruže "teroristima koji kolju i ubijaju druge".
U Sjedinjenim Američkim Državama se sve češće raspravlja o reakciji na proteste u Iranu i nasilnom gušenju demonstracija. Teheran je, međutim, zaprijetio odmazdom protiv Izraela i američkih vojnih baza u Iranu u slučaju eventualnog američkog napada.