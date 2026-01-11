Uznemirujući snimak / Aktivisti tvrde da je više od 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

Aktivisti čije izjave prenosi Associated Press (AP) navode da je broj mrtvih u dvonedjeljnim protestima u Iranu porastao na 538, a da je više od 10.000 osoba uhapšeno. Američka agencija Human Rights Activists, koja prikuplja informacije od aktivista iz Irana, izvijestila je da je 10.600 demonstranata privedeno u protekle dvije sedmice. Također, napominju da broj mrtvih može biti i veći od 538, jer se još traga za mnogima.

Iranska vlada nije objavila podatke o žrtvama, a informacije iz zemlje je teško potvrditi zbog prekida interneta i telekomunikacija s drugim državama. Reuters je objavio videosnimak ispred mrtvačnice u Teheranu, koji prikazuje veliki broj tijela u mrtvačkim vrećama i uplakane porodice koje traže svoje nastradale.

Demonstranti su i u nedjelju izašli na ulice širom Irana, a protesti su se intenzivirali nakon što je odbjegli iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao ljude da učestvuju u demonstracijama.