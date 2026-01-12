Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA DANAŠNJI DAN

Agata Kristi: 50. godišnjica smrti “kraljice krimića“

Danas je ponedjeljak, 12. januar/siječanj 2026. godine, do kraja godine preostala su još 353 dana

Agata Kristi. Glossy es

I. P.

12.1.2026

Na današnji dan 1976. godine, preminula je engleska književnica Agata Kristi (Agatha Christie), najpoznatija autorica kriminalističkih romana u svijetu. Manje je poznato da je „kraljica krimića“, kako su je nazvali i književni kritičari i javnost, pisala i ljubavne romane pod pseudonimom Mary Westmacott.

Njena djela su, uz djela Vilijama Šekspira (William Shakespeare), najprodavanija u svijetu – više od milijardu primjeraka na engleskom jeziku i više od milijardu primjeraka na 45 drugih svjetskih jezika.

Mnogi njeni romani i kratke priče adaptirani su u filmove, neki i više puta, poput “Ubistvo u Orijent Expressu”, “Smrt na Nilu”, “U 4:50 s Paddingtona”… Agatina predstava “Mišolovka” (The Mousetrap) drži rekord najdužeg prikazivanja u Londonu.

Godine 1970., odlikovana je redom Britanskog Imperija i mogla je nositi titulu Dame (ženski ekvivalent Sira). U njenu čast dodjeljuje se i „Agatha - nagrada za kriminalistički roman“. 

Šarl Pero. Wikipedia.org

Rođen francuski pisac Šarl Pero

1628. - Rođen francuski pisac Šarl Pero (Charles Perrault), autor čuvene zbirke bajki "Vilinske priče", iz koje su i djeci širom svijeta poznate bajke "Mačak u čizmama", "Crvenkapica", "Plavobradi", "Uspavana ljepotica"...

1773. - U Čarlstonu, u Južnoj Karolini, osnovan prvi muzej u Sjedinjenim Američkim Državama.

1792. - Rođen Johan Avgust Arfvedson (August Arfwedson), švedski hemičar i otkrivač litija, izolirajući ga kao sol. Svojim radom utjecao je na hemičara Jonsa Jakoba Berzeliusa. Za člana Švedske kraljevske akademije nauka bio je izabran 1821. godine, a njemu u čast nazvan je rijetki mineral arfvedsonit.

1829. - Umro njemački pisac Fridrih fon Šlegel (Friedrich von Schlegel), najznačajniji teoretičar njemačkog romantizma i jedan od prvih evropskih modernista. S bratom Augustom Vilhelmom uređivao je glavni romantičarski časopis "Aneteum". Osim radova o antičkoj književnosti, eseja, pjesama i pripovijedaka, pisao je aforizme. Djela: roman "Lucinda", "Historija stare i nove književnosti".

1876. - Rođen američki pisac Džon Grifit (John Griffith), poznat kao Džek London (Jack London), jedan od najčitanijih u prvoj polovini 20. vijeka, autor kultnog romana "Bijeli očnjak". Bavio se različitim zanimanjima: od raznosača novina do kopača zlata i ratnog dopisnika iz rusko-japanskog rata. Naporan rad, novčane nedaće i alkohol rezultirali su nervnim rastrojstvom i samoubistvom u 40. godini. Ostala djela: "Zov divljine", "Gvozdena peta", "Martin Idn", "Ljudi s ponora", "Zlato", "Kralj alkohol", "Džeri ostrvljanin", "Morski vuk", "Mjesečeva dolina", "Priče s južnih mora".

1876. - Italijanski kompozitor njemačkog porijekla Ermano Volf-Ferari (Ermanno Wolf-Ferrari), obnovitelj italijanske komične opere, rođen je na današnji dan. Komponovao je i instrumentalne kompozicije i kantate. Djela: opere "Četiri grubijana", "Radoznale žene", "Škola za očeve", "Suzanina tajna".

1878. - Rođen Ferenc Molnar, jedan od najvećih mađarskih dramatičara i književnika 20. vijeka. Tvorac je publicističkog stila u mađarskoj literaturi, a romanom "Junaci Pavlove ulice" stvorio je klasično djelo književnosti mladih. Ostala djela: drame i komedije "Liliom", "Vuk", "Gardist", "Crveni mlin", "Čudo među brdima", "Labud", "Olimpija", "Igra u dvorcu".

1908. - S Ajfelovog tornja u Parizu odaslana je prva radijska poruka na veću udaljenost.

1932. - Heti Karavaj (Hattie Caraway), članica Demokrata iz Arkanzasa, postala prva žena izabrana u Senat Sjedinjenih Američkih Država.

1944. - Rođen Džozef Vilijam „Džo“ Frejzer (Joseph William "Joe" Frazier), američki profesionalni bokser, olimpijski pobjednik i svjetski šampion u superteškoj kategoriji.

Meho Kodro. Reprezentacija.ba

Rođen Meho Kodro, bivši selektor reprezentacije BiH

1967. - Rođen Meho Kodro, bivši bosanskohercegovački i jugoslavenski fudbalski reprezentativac i bivši selektor reprezentacije BiH. Fudbalsku karijeru Kodro je započeo u mostarskom Veležu 1985. godine, za koji je igrao do 1991. godine, postigavši u 129 nastupa 48 golova. Isto toliko nastupa upisao je za Real Sociedad (1991.-1995.), ali je golgeterski bio uspješniji, 73 puta je vraćao protivničke igrače na izvođenje lopte s centra. Kodro bio je selektor reprezentacije BiH dva puta, od januara do maja 2008. godine, te od augusta do septembra 2023. godine. Još je u karijeri vodio juniore i B ekipu Real Sociedada, Sarajevo, Servette i Stade-Lausanne.

1969. - Robert Prosinečki, jedan od najvećih hrvatskih i jugoslavenskih fudbalera svih vremena, rođen je na današnji dan. S juniorskom reprezentacijom bivše SFR Jugoslavije osvojio je Svjetsko nogometno prvenstvo u Čileu 1987. godine, na kojemu je proglašen najboljim igračem i dobio je Zlatnu loptu. Najveći uspjeh s reprezentacijom Hrvatske postigao je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, osvojivši bronzanu medalju. Početkom 2018. postao je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine te na toj funkciji ostao do kraja 2019. Od februara 2024. godine selektor je reprezentacije Crne Gore.

1977. - Umro Anri Žorž Kluzo (Henri-Georges Clouzot), francuski filmski režiser, scenarist i producent. Režirao je filmove: „Nadnica za strah“ i „Đavolice“, koji su uvršteni među najveće filmove iz 1950-ih godina.

1994. - Preminuo Goran Ivandić Ipe, bosanskohercegovački rok bubnjar, poznat po svom radu s grupom “Bijelo dugme” u kojoj je svirao do njenog raspada, 1989. godine.

# HISTORIJA
# AGATHA CHRISTIE
# MEHO KODRO
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.