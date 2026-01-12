Agata Kristi: 50. godišnjica smrti “kraljice krimića“

Na današnji dan 1976. godine, preminula je engleska književnica Agata Kristi (Agatha Christie), najpoznatija autorica kriminalističkih romana u svijetu. Manje je poznato da je „kraljica krimića“, kako su je nazvali i književni kritičari i javnost, pisala i ljubavne romane pod pseudonimom Mary Westmacott. Njena djela su, uz djela Vilijama Šekspira (William Shakespeare), najprodavanija u svijetu – više od milijardu primjeraka na engleskom jeziku i više od milijardu primjeraka na 45 drugih svjetskih jezika. Mnogi njeni romani i kratke priče adaptirani su u filmove, neki i više puta, poput “Ubistvo u Orijent Expressu”, “Smrt na Nilu”, “U 4:50 s Paddingtona”… Agatina predstava “Mišolovka” (The Mousetrap) drži rekord najdužeg prikazivanja u Londonu. Godine 1970., odlikovana je redom Britanskog Imperija i mogla je nositi titulu Dame (ženski ekvivalent Sira). U njenu čast dodjeljuje se i „Agatha - nagrada za kriminalistički roman“.

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Rođen francuski pisac Šarl Pero 1628. - Rođen francuski pisac Šarl Pero (Charles Perrault), autor čuvene zbirke bajki "Vilinske priče", iz koje su i djeci širom svijeta poznate bajke "Mačak u čizmama", "Crvenkapica", "Plavobradi", "Uspavana ljepotica"... 1773. - U Čarlstonu, u Južnoj Karolini, osnovan prvi muzej u Sjedinjenim Američkim Državama. 1792. - Rođen Johan Avgust Arfvedson (August Arfwedson), švedski hemičar i otkrivač litija, izolirajući ga kao sol. Svojim radom utjecao je na hemičara Jonsa Jakoba Berzeliusa. Za člana Švedske kraljevske akademije nauka bio je izabran 1821. godine, a njemu u čast nazvan je rijetki mineral arfvedsonit. 1829. - Umro njemački pisac Fridrih fon Šlegel (Friedrich von Schlegel), najznačajniji teoretičar njemačkog romantizma i jedan od prvih evropskih modernista. S bratom Augustom Vilhelmom uređivao je glavni romantičarski časopis "Aneteum". Osim radova o antičkoj književnosti, eseja, pjesama i pripovijedaka, pisao je aforizme. Djela: roman "Lucinda", "Historija stare i nove književnosti". 1876. - Rođen američki pisac Džon Grifit (John Griffith), poznat kao Džek London (Jack London), jedan od najčitanijih u prvoj polovini 20. vijeka, autor kultnog romana "Bijeli očnjak". Bavio se različitim zanimanjima: od raznosača novina do kopača zlata i ratnog dopisnika iz rusko-japanskog rata. Naporan rad, novčane nedaće i alkohol rezultirali su nervnim rastrojstvom i samoubistvom u 40. godini. Ostala djela: "Zov divljine", "Gvozdena peta", "Martin Idn", "Ljudi s ponora", "Zlato", "Kralj alkohol", "Džeri ostrvljanin", "Morski vuk", "Mjesečeva dolina", "Priče s južnih mora". 1876. - Italijanski kompozitor njemačkog porijekla Ermano Volf-Ferari (Ermanno Wolf-Ferrari), obnovitelj italijanske komične opere, rođen je na današnji dan. Komponovao je i instrumentalne kompozicije i kantate. Djela: opere "Četiri grubijana", "Radoznale žene", "Škola za očeve", "Suzanina tajna". 1878. - Rođen Ferenc Molnar, jedan od najvećih mađarskih dramatičara i književnika 20. vijeka. Tvorac je publicističkog stila u mađarskoj literaturi, a romanom "Junaci Pavlove ulice" stvorio je klasično djelo književnosti mladih. Ostala djela: drame i komedije "Liliom", "Vuk", "Gardist", "Crveni mlin", "Čudo među brdima", "Labud", "Olimpija", "Igra u dvorcu". 1908. - S Ajfelovog tornja u Parizu odaslana je prva radijska poruka na veću udaljenost. 1932. - Heti Karavaj (Hattie Caraway), članica Demokrata iz Arkanzasa, postala prva žena izabrana u Senat Sjedinjenih Američkih Država. 1944. - Rođen Džozef Vilijam „Džo“ Frejzer (Joseph William "Joe" Frazier), američki profesionalni bokser, olimpijski pobjednik i svjetski šampion u superteškoj kategoriji.

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