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PRINC U EGZILU

Pahlavi poručio Trampu: Postoji razlog zašto ljudi u Iranu već nazivaju ulice vašim imenom

Gospodine predsjedniče, već ste uspostavili svoju ostavštinu kao čovjek posvećen miru i borbi protiv zlih sila, poručio je

Pahlavi i Tramp. AP

M. Až.

11.1.2026

Iranski princ u egzilu Reza Pahlavi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trampa da podrži napore za, kako je rekao, “oslobađanje” Irana, u jeku masovnih protuvladinih protesta u toj zemlji.

- Gospodine predsjedniče, već ste uspostavili svoju ostavštinu kao čovjek posvećen miru i borbi protiv zlih sila. Postoji razlog zašto ljudi u Iranu preimenuju ulice po vašem imenu - rekao je Pahlavi u intervjuu za Fox News.

- Nadajmo se da tu ostavštinu možemo trajno zapečatiti oslobađanjem Irana, kako bismo mi i vi mogli ponovno učiniti Iran velikim. Udružimo se u tome i osigurajmo bolju budućnost za naše zemlje i naše narode - dodao je Pahlavi.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# REZA PAHLAVI
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