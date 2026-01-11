Orban: Liberalni poredak se raspada, došlo je vrijeme nacija!

- To je ono što nas čeka u narednim godinama. Međunarodni sporazumi i organizacije više nisu odlučujući. To su lavovi bez zuba, koji i dalje glasno riču u savani, ali ih se više ne plaši nijedna antilopa - naveo je Orban.

Orban je naveo na platformi X da je američki predsjednik Donald Tramp zadao posljednji udarac liberalnom svjetskom poretku. Premijer je istakao da promjene donose preuređivanje, nesigurnost i opasnosti.

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da se liberalni međunarodni poredak raspada pred očima svih i da je došlo doba nacija.

Istakao je da se ne može osloniti na te organizacije, niti vjerovati da će one pomoći kada je to potrebno.

Orban je dodao da je došlo doba bilateralnih sporazuma, ličnih odnosa, interesa i moći.

- Došlo je doba nacija. Dobra vijest je ta što smo na vrijeme počeli da se pripremamo - istakao je Orban.

"Ko se zadnji smije"

Premijer je rekao da oni koji danas najglasnije plaču pored, kako je naveo, "sanduka liberalnog svjetskog poretka" nisu shvatili, niti su željeli da shvate šta Mađarska radi i zbog čega.

- Smijali su se mađarskoj vanjskoj politici, ali znamo ko će se zadnji smijati - poručio je Orban.

Rekao je da su danas Vašington, Peking, Moskva i Istanbul zainteresovani za to da Mađarska uspije.

Orban je naveo da je Budimpešta postigla i nastavlja da postiže desetine sporazuma sa vodećim svjetskim silama u oblasti trgovine, ulaganja i odbrane, te da će ti sporazumi garantovati siguran razvoj Mađarske i u novom svjetskom poretku, za koji je rekao da liči na film o divljem zapadu.

- Ponovo mir, međunarodno poštovanje, razvoj, snažna i velika Mađarska – Fides - naveo je Orban.