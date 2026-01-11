Tramp razmatra udar na Iran: Evo kada se očekuje odluka o napadu

Američki predsjednik Donald Tramp početkom naredne sedmice bit će upoznat s mogućim narednim koracima koje bi Sjedinjene Američke Države mogle preduzeti kao odgovor na dešavanja u Iranu, piše Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako se navodi, sastanak s visokim predstavnicima administracije zakazan je za utorak, a na njemu bi mogle biti razmatrane različite opcije, uključujući vojne udare i uvođenje dodatnih sankcija Iranu.

Moguće mjere

Među mogućim mjerama spominje se i jačanje antivladinih izvora na internetu, kao i upotreba sajber-oružja protiv iranskih vojnih kapaciteta.