Tramp razmatra udar na Iran: Evo kada se očekuje odluka o napadu

Američki predsjednik Donald Tramp početkom naredne sedmice bit će upoznat s mogućim narednim koracima koje bi Sjedinjene Američke Države mogle preduzeti kao odgovor na dešavanja u Iranu, piše Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike.
Kako se navodi, sastanak s visokim predstavnicima administracije zakazan je za utorak, a na njemu bi mogle biti razmatrane različite opcije, uključujući vojne udare i uvođenje dodatnih sankcija Iranu.
Moguće mjere
Među mogućim mjerama spominje se i jačanje antivladinih izvora na internetu, kao i upotreba sajber-oružja protiv iranskih vojnih kapaciteta.
Tramp je tokom vikenda izjavio da Iranci "žele slobodu više nego ikad prije" te da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći, iako nije precizirao šta ta pomoć konkretno podrazumijeva.
U kontekstu rata u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine, ranijih američkih poteza prema Venecueli i hapšenja Nikolasa Madura, kao i rastućih tenzija oko Grenlanda, za koji Tramp pokazuje interes, u svijetu raste zabrinutost zbog mogućnosti novog ozbiljnog sukoba, ovog puta na Bliskom istoku.
Protesti u Iranu
Protesti u Iranu počeli su 28. decembra zbog naglog pada vrijednosti nacionalne valute i teških životnih uslova, a s vremenom su prerasli u masovne antivladine demonstracije.
Prema podacima organizacija za ljudska prava, u nemirima je stradalo više od 500 ljudi. Teheran je u međuvremenu zaprijetio da će gađati američke vojne baze ukoliko Donald Tramp provede prijetnje o intervenciji u korist demonstranata.
Organizacija HRANA, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, saopćila je da je, na osnovu informacija aktivista iz Irana i dijaspore, potvrđena smrt 490 demonstranata i 48 pripadnika sigurnosnih snaga, dok je više od 10.600 osoba uhapšeno. Reuters navodi da ove podatke nije mogao nezavisno potvrditi.