Zelenski: Ruski rat protiv Ukrajine traje koliko i rat nacističke Njemačke protiv SSSR-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusiju mogu zaustaviti samo zajednički napori Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i svih ukrajinskih partnera.

- Željeli su da ponove – i ponovili su ismijavanje ljudi, ponovili su fašizam, ponovili su gotovo sve najgore što se dogodilo u 20. vijeku. Čak su dodatno stvorili rat "šahedima" i balistikom protiv elektrana i kotlarnica. Ipak, Rusi pokušavaju da zauzmu isti Donbas kao prije skoro četiri godine. Ponovo lažu da su zauzeli Kupjansk. Beskrajno ginu na poljima Zaporožja. I dalje se sami bore protiv Ukrajine – uz svu pomoć naših partnera, samo naši ljudi drže front - istakao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Gubici ruske vojske

On je naglasio da to mnogo govori i o sistemu koji je izgradio ruski diktator Vladimir Putin, ali i o njemu lično. Prema Zelenskom, od decembra dnevni gubici ruske vojske u ljudstvu iznose najmanje hiljadu poginulih.

- Ovo je ludilo. I ovo rusko ludilo mogu zaustaviti samo ujedinjene snage – snage Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, snage svih naših partnera. Svaki dan rata podsjeća da svijet ne može da se zaštiti od ludaka. Moramo da zaštitimo. Moramo da zaustavimo Rusiju" - naglasio je Zelenski.

1418. dan

Predsjednik je podsjetio da je danas 1418. dan od početka totalnog rata koji je pokrenula Rusija, ističući da ruski rat protiv Ukrajine traje koliko i rat nacističke Njemačke protiv SSSR-a.

- Trenutni sukob nije samo regionalni rat, već istorijska konfrontacija velikih razmjera. Moskva namjerno produžava neprijateljstva, računajući na iscrpljivanje Ukrajine i njenih saveznika. Ovo je rat iscrpljivanja u kojem Rusija pokušava da slomi našu državu kroz trajanje i okrutnost - poručio je Zelenski.

On je dodao da se Ukrajina danas bori ne samo za sopstvenu nezavisnost, već i za sigurnost cijele Evrope, baš kao što su se nekada narodi svijeta ujedinili protiv nacizma. Pozvao je partnere da nastave podršku Ukrajini, jer će od toga zavisiti da li će Rusija moći ostvariti svoje ciljeve produžavanjem rata.

Teška situacija

Zelenski je istakao da je u mnogim dijelovima Ukrajine energetska situacija i dalje kritična nakon ruskih udara na ključnu infrastrukturu.

- Energetski radnici i ekipe za popravke rade danonoćno kako bi obnovili snabdijevanje električnom energijom, grijanjem i vodom za ljude. Ovo je zaista monumentalni napor koji je od velike važnosti za naše građane, obnavljanje normalnog života nakon stalnih ruskih terorističkih udara - rekao je Zelenski u objavi na platformi X.