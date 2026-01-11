Iranci se okupljaju širom Evrope, Britanije i Australije u znak podrške protestima

Iranci koji žive širom Evrope, Velike Britanije, Turske i Australije tokom vikenda su održali skupove u znak podrške nacionalnim protestima u Iranu, skandirajući slogane protiv iranskog rukovodstva i izražavajući podršku prestolonasljedniku Rezi Pahlaviju.
Podrška protestima
Demonstracije su održane u Glazgovu u Škotskoj, te u Geteborgu u Švedskoj i Holandiji, gdje su učesnici skandirali parole poput "smrt Hamneiju" i "Živeo šah", prema video-snimcima koje je dobio Iran International.
U Londonu i Istanbulu Iranci i aktivisti okupili su se ispred iranske ambasade i konzulata, također u znak podrške protestima u domovini.
U Berlinu, kod Brandenburške kapije, demonstranti su pružili podršku protestima širom Irana, dok je u Melburnu u Australiji održan veliki skup na kojem su učesnici skandirali "Živeo šah" u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu.
Incident u Londonu
Ambasador Velike Britanije u Iranu Hugo Šorter pozvan je danas u Ministarstvo vanjskih poslova u Teheranu nakon protesta ispred iranske ambasade u Londonu, kada je jedan muškarac zamijenio trenutnu iransku zastavu bivšom carskom zastavom, prenosi Tasnim.
Agencija navodi da je ambasadoru prenijeta "snažna poruka Irana nakon skrnavljenja zastave i intervencionističkih izjava britanske ministrice vanjskih poslova Ivet Kuper".
Britanska policija saopštila je da su na jučerašnjem protestu uhapšene dvije osobe: jedan muškarac zbog ilegalnog ulaska i napada na policajca, a drugi je pod istragom zbog ilegalnog ulaska. Policija je također u potrazi za još jednim osumnjičenim, dok će obezbjeđenje ambasade biti pojačano.
Ambasada Irana u Londonu potvrdila je da je zvanična zastava ponovo postavljena nakon incidenta. Sličan događaj desio se i 2022. godine, kada su isti akteri izražavali podršku neredima u Iran