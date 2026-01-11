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SKUPOVI PODRŠKE

Iranci se okupljaju širom Evrope, Britanije i Australije u znak podrške protestima

Skandirali su slogove protiv iranskog rukovodstva i izrazili podršku Rezi Pahlaviju

Skup podrške u Berlinu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

11.1.2026

Iranci koji žive širom Evrope, Velike Britanije, Turske i Australije tokom vikenda su održali skupove u znak podrške nacionalnim protestima u Iranu, skandirajući slogane protiv iranskog rukovodstva i izražavajući podršku prestolonasljedniku Rezi Pahlaviju.

Podrška protestima

Demonstracije su održane u Glazgovu u Škotskoj, te u Geteborgu u Švedskoj i Holandiji, gdje su učesnici skandirali parole poput "smrt Hamneiju" i "Živeo šah", prema video-snimcima koje je dobio Iran International.

U Londonu i Istanbulu Iranci i aktivisti okupili su se ispred iranske ambasade i konzulata, također u znak podrške protestima u domovini.

U Berlinu, kod Brandenburške kapije, demonstranti su pružili podršku protestima širom Irana, dok je u Melburnu u Australiji održan veliki skup na kojem su učesnici skandirali "Živeo šah" u znak solidarnosti sa demonstrantima u Iranu.

Incident u Londonu

Ambasador Velike Britanije u Iranu Hugo Šorter pozvan je danas u Ministarstvo vanjskih poslova u Teheranu nakon protesta ispred iranske ambasade u Londonu, kada je jedan muškarac zamijenio trenutnu iransku zastavu bivšom carskom zastavom, prenosi Tasnim.

Agencija navodi da je ambasadoru prenijeta "snažna poruka Irana nakon skrnavljenja zastave i intervencionističkih izjava britanske ministrice vanjskih poslova Ivet Kuper".

Britanska policija saopštila je da su na jučerašnjem protestu uhapšene dvije osobe: jedan muškarac zbog ilegalnog ulaska i napada na policajca, a drugi je pod istragom zbog ilegalnog ulaska. Policija je također u potrazi za još jednim osumnjičenim, dok će obezbjeđenje ambasade biti pojačano.

Ambasada Irana u Londonu potvrdila je da je zvanična zastava ponovo postavljena nakon incidenta. Sličan događaj desio se i 2022. godine, kada su isti akteri izražavali podršku neredima u Iran

# IRAN
# VELIKA BRITANIJA
# TURSKA
# NJEMAČKA
# AUSTRALIJA
# PROTESTI
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