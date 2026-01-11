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POSKIDALI PANTALONE

Stotine ljudi u Londonu vozile se metroom u donjem rublju

Učesnici su upozoreni da ne zadirkuju druge putnike i da se ponašaju "kao da imaju pantalone"

Stotine ljudi u Londonu vozile se metroom u donjem rublju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

11.1.2026

Stotine ljudi u Londonu učestvovale su u događaju u kojem su se vozile podzemnom željeznicom bez pantalona, samo u donjem rublju.

Ovaj događaj zabavnog karaktera održava se od 2009. godine, sa prekidima tokom pandemije koronavirusa, i sada je postao tradicionalan.

Tradicionalna vožnja metroom bez pantalona inspirisana je sličnim događajem u Njujorku, kada je komičarska grupa Improv Everywhere 2002. godine organizovala "Vožnju metroom bez pantalona".

Učesnici su upozoreni da ne zadirkuju druge putnike i da se ponašaju "kao da imaju pantalone". Policija je kratko pokušala spriječiti ulazak ljudi u donjem rublju, ali im je dozvolila ulazak nakon što su ih zamolili.

Nakon završene vožnje, učesnici obično nastavljaju druženje u nekom od ugostiteljskih objekata, također isključivo u donjem rublju.

# LONDON
# VELIKA BRITANIJA
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