Stotine ljudi u Londonu vozile se metroom u donjem rublju

Stotine ljudi u Londonu učestvovale su u događaju u kojem su se vozile podzemnom željeznicom bez pantalona, samo u donjem rublju.
Ovaj događaj zabavnog karaktera održava se od 2009. godine, sa prekidima tokom pandemije koronavirusa, i sada je postao tradicionalan.
Tradicionalna vožnja metroom bez pantalona inspirisana je sličnim događajem u Njujorku, kada je komičarska grupa Improv Everywhere 2002. godine organizovala "Vožnju metroom bez pantalona".
Učesnici su upozoreni da ne zadirkuju druge putnike i da se ponašaju "kao da imaju pantalone". Policija je kratko pokušala spriječiti ulazak ljudi u donjem rublju, ali im je dozvolila ulazak nakon što su ih zamolili.
Nakon završene vožnje, učesnici obično nastavljaju druženje u nekom od ugostiteljskih objekata, također isključivo u donjem rublju.