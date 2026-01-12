Gustavo Petro pozvao na stvaranje Velike Kolumbije

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na društvenoj mreži X na formiranje "Velike Kolumbije", države koja bi obuhvatala teritorij šest južnoameričkih zemalja.
Ova ideja podsjeća na Republiku Kolumbiju koja je postojala od 1819. do 1831. godine, a koju je uspostavio Simon Bolivar, venecuelanski oficir poznat po borbi protiv evropskog kolonijalizma u Južnoj Americi. Tadašnja država obuhvatala je prostor današnjih Kolumbije, Venecuele, Ekvadora, Paname, zapadne Gvajane te sjevernog Perua i Brazila.
- Velika Kolumbija je bila Bolivarova ideja i predlažem da je, putem ustavotvornog izjašnjavanja stanovništva, ponovo izgradimo kao konfederaciju autonomnih nacija - napisao je Petro.
On je objasnio da bi formiranje ovakve države donijelo koristi zemljama koje bi je činile:
- Imali bismo zajedničke politike u oblastima koje narod predloži. Nesumnjivo, trgovinska politika bila bi usmjerena ka industrijalizaciji, a s obzirom na geografski položaj – ka tome da budemo središte svijeta i Latinske Amerike. Središte čistih energija, znanja i visokotehnoloških infrastruktura za mobilnost i komunikaciju. Za te oblasti postojao bi Velikokolumbijski parlament, sud pravde i vijeće vlade, slično kao u Evropskoj uniji ili u federalnim Sjedinjenim Američkim Državama - dodao je Petro.
Predsjednik Kolumbije je naveo i potencijal za turizam i globalnu povezanost koji bi se otvorio formiranjem ove države.
Ova inicijativa se može protumačiti i kao odgovor na poteze SAD-a u regiji, uključujući hapšenje venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i stalno isticanje američkih zvaničnika o potrebi da SAD "uspostavi kontrolu" nad Južnom Amerikom.
Petro je trenutno najglasniji lider jedne južnoameričke zemlje u kritikama upućenim SAD-u, a naredne sedmice očekuje se njegova posjeta predsjedniku Donaldu Trampu.