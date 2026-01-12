Gustavo Petro pozvao na stvaranje Velike Kolumbije

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro pozvao je na društvenoj mreži X na formiranje "Velike Kolumbije", države koja bi obuhvatala teritorij šest južnoameričkih zemalja.

Ova ideja podsjeća na Republiku Kolumbiju koja je postojala od 1819. do 1831. godine, a koju je uspostavio Simon Bolivar, venecuelanski oficir poznat po borbi protiv evropskog kolonijalizma u Južnoj Americi. Tadašnja država obuhvatala je prostor današnjih Kolumbije, Venecuele, Ekvadora, Paname, zapadne Gvajane te sjevernog Perua i Brazila.

- Velika Kolumbija je bila Bolivarova ideja i predlažem da je, putem ustavotvornog izjašnjavanja stanovništva, ponovo izgradimo kao konfederaciju autonomnih nacija - napisao je Petro.

On je objasnio da bi formiranje ovakve države donijelo koristi zemljama koje bi je činile: