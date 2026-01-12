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PREDSJEDNIK SAD

Tramp kaže da ga je Iran kontaktirao i žele pregovore jer razmatraju vojnu akciju protiv režima

Pitali su ga da li Iran ozbiljno shvata njegove prijetnje, a on je kazao da je glupo pitanje

Donald Tramp. AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

S. S.

12.1.2026

Donald Tramp je u predsjedničkom avionu Air Force odgovarao na pitanja novinara, a fokus je bio na protestima u Iranu.

Predsjednik SAD je poručio da su sve opcije i dalje ja stolu te poručio kako Iran upravo prelazi crvenu liniju na razmatraju sve opcije.

- Vojska to razmatra, razmatramo neke vrlo jake opcije, donijet ćemo odluku. Iran me je kontaktirao i predložio pregovore jer razmatramo vrlo snažnu vojnu akciju protiv režima koji se obračunava s demonstrantima - istakao je Tramp.

Na pitanje da li Iran shvata njegove prijetnje ozbiljno, Tramp je odgovorio:

- Zar ne biste rekli da vjerovatno to rade u ovom trenutku, nakon što smo godinama prolazili kroz to sa mnom? Soleimani, al-Bagdadi, iranska nuklearna prijetnja je izbrisana. Kakvo glupo pitanje - zaključio je Trump.

# SAD
# DONALD TRUMP
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