Tramp kaže da ga je Iran kontaktirao i žele pregovore jer razmatraju vojnu akciju protiv režima

Donald Tramp je u predsjedničkom avionu Air Force odgovarao na pitanja novinara, a fokus je bio na protestima u Iranu.

Predsjednik SAD je poručio da su sve opcije i dalje ja stolu te poručio kako Iran upravo prelazi crvenu liniju na razmatraju sve opcije.

- Vojska to razmatra, razmatramo neke vrlo jake opcije, donijet ćemo odluku. Iran me je kontaktirao i predložio pregovore jer razmatramo vrlo snažnu vojnu akciju protiv režima koji se obračunava s demonstrantima - istakao je Tramp.

Na pitanje da li Iran shvata njegove prijetnje ozbiljno, Tramp je odgovorio:

- Zar ne biste rekli da vjerovatno to rade u ovom trenutku, nakon što smo godinama prolazili kroz to sa mnom? Soleimani, al-Bagdadi, iranska nuklearna prijetnja je izbrisana. Kakvo glupo pitanje - zaključio je Trump.