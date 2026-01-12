Haos širom Irana: Trampu stigao poziv da ubije državni vrh, demonstranti se žale da pucaju na njih

Više američkih medija objavilo je da se u Vašingtonu razmatraju različite opcije, koje se kreću od kibernetičkih napada do direktnih vojnih udara.
Američki republikanski senator Lindzi Grejem otvoreno je pozvao predsjednika SAD Donalda Trampa da napadne iransko političko vodstvo, tvrdeći da bi takav potez ohrabrio demonstrante i doveo do mira na Bliskom istoku.
– Koju god akciju poduzmemo, predsjedniče, ona mora ohrabriti demonstrante i smrtno preplašiti režim. Da sam ja na vašem mjestu, gospodine predsjedniče, ubio bih vodstvo koje ubija vlastiti narod. To se mora zaustaviti – rekao je Grejem za Fox News.
Grejem je mišljenja da bi takav razvoj događaja imao dalekosežne posljedice.
– Ako se to završi dobro, izbit će mir. Sva teroristička djelovanja koja sponzorira Iran prestat će. Hezbolah i Hamas nestaju. Izrael i Saudijska Arabija sklapaju mir. Počinje novo poglavlje na Bliskom istoku – rekao je Grejem.
Na snimci poslanoj televiziji Iran International čuje se demonstrant na ulicama Mašhada, na sjeveroistoku Irana, kako na engleskom viče: "Pucaju u ljude, pomozite nam!"
S druge strane, dvojica američkih senatora upozorila su da bi vojna akcija protiv Irana mogla proizvesti suprotan efekat, odnosno da bi, umjesto slabljenja vlasti, mogla ujediniti Irance oko režima.
Republikanski senator Rend Pol rekao je za ABC News da nije siguran da bi bombardiranje Irana imalo željeni učinak. Demokratski senator Mark Vorner izjavio je za Fox News da bi američki vojni udar mogao mobilizirati Irance protiv vanjskog neprijatelja, umjesto da potkopa vlasti u Teheranu. Vorner je upozorio da bi takav potez mogao ujediniti Irance protiv Sjedinjenih Američkih Država – na način na koji to režim do sada nije uspio.