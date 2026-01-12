Vrhovni vođa Irana provocira Trampa: Evo kakvu karikaturu je objavio

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, objavio je na društvenoj mreži X karikaturu na kojoj je američki predsjednik Donald Tramp prikazan kao drevni sarkofag koji se raspada.
Na zvaničnom profilu iranskog vjerskog lidera objavljena je ilustracija uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi CNN.
Karikatura prikazuje američkog predsjednika kao kameni egipatski sarkofag smješten u grobnicu ukrašenu hijeroglifima. Na sarkofagu su isklesani zastava i državni grb Sjedinjenih Američkih Država, dok se kamena konstrukcija lomi i raspada uz natpis "kao faraon".
Poruka koja prati ilustraciju referira se na vladare poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz podsjećanje da su i oni zbačeni s vlasti u trenutku najveće moći. U objavi se spominju i Reza Kan te Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.
– Ovaj čovjek koji sjedi tamo i s arogancijom i prkosom sudi cijelom svijetu treba znati da su tirani i bahati vladari, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, obično svrgavani kada su bili na vrhuncu svoje vladavine. I ovaj će biti svrgnut – poručio je Hamnei.
Ajatolah Ali Hamnei nastavlja objavljivati poruke na mreži X uprkos prekidima komunikacija u Iranu.