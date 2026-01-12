Vrhovni vođa Irana provocira Trampa: Evo kakvu karikaturu je objavio

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, objavio je na društvenoj mreži X karikaturu na kojoj je američki predsjednik Donald Tramp prikazan kao drevni sarkofag koji se raspada.

Na zvaničnom profilu iranskog vjerskog lidera objavljena je ilustracija uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi CNN.

Karikatura prikazuje američkog predsjednika kao kameni egipatski sarkofag smješten u grobnicu ukrašenu hijeroglifima. Na sarkofagu su isklesani zastava i državni grb Sjedinjenih Američkih Država, dok se kamena konstrukcija lomi i raspada uz natpis "kao faraon".