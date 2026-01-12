DHS objavio novi snimak ubistva žene u Mineapolisu: Kažu da dokazuje da je kršila zakon

Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD (DHS) objavilo je novi video snimak pucnjave u Mineapolisu u kojoj je pripadnik američke imigracijske službe (ICE) ubio ženu Renee Nicole Good. Snimak traje tri i po minute i DHS ga koristi da opravda postupke agenta, tvrdeći da je Good prekršila zakon.

Na snimku se vidi automobil koji neprestano trubi, kao i vozilo koje je vozila Good. DHS navodi da je ubijena uznemiravala i ometala rad policije tokom provođenja zakona.