DHS objavio novi snimak ubistva žene u Mineapolisu: Kažu da dokazuje da je kršila zakon

Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD (DHS) objavilo je novi video snimak pucnjave u Mineapolisu u kojoj je pripadnik američke imigracijske službe (ICE) ubio ženu Renee Nicole Good. Snimak traje tri i po minute i DHS ga koristi da opravda postupke agenta, tvrdeći da je Good prekršila zakon.
Na snimku se vidi automobil koji neprestano trubi, kao i vozilo koje je vozila Good. DHS navodi da je ubijena uznemiravala i ometala rad policije tokom provođenja zakona.
Uz to, Ministarstvo je kritikovalo medije, tvrdeći da tradicionalni mediji gube povjerenje američkog naroda.
Video je objavljen tri dana nakon pucnjave, u kojoj je agent ICE-a navodno pucao na Good jer je vozilom prijetila policajcima.
Ovaj slučaj izazvao je žestoke kritike upućene Trumpovoj administraciji i ICE-u. Zvaničnici SAD-a brane postupke agenta kao samoodbranu i opisuju pucnjavu kao čin "domaćeg terorizma", dok su demokratski lideri odbacili tu tvrdnju i oštro osudili ponašanje policajca.