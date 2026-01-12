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SAD

DHS objavio novi snimak ubistva žene u Mineapolisu: Kažu da dokazuje da je kršila zakon

Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene u Minneapolisu: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

Nemili događaj. Screenshot

S. S.

12.1.2026

Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD (DHS) objavilo je novi video snimak pucnjave u Mineapolisu u kojoj je pripadnik američke imigracijske službe (ICE) ubio ženu Renee Nicole Good. Snimak traje tri i po minute i DHS ga koristi da opravda postupke agenta, tvrdeći da je Good prekršila zakon.

Na snimku se vidi automobil koji neprestano trubi, kao i vozilo koje je vozila Good. DHS navodi da je ubijena uznemiravala i ometala rad policije tokom provođenja zakona.

Uz to, Ministarstvo je kritikovalo medije, tvrdeći da tradicionalni mediji gube povjerenje američkog naroda.

Video je objavljen tri dana nakon pucnjave, u kojoj je agent ICE-a navodno pucao na Good jer je vozilom prijetila policajcima.

Ovaj slučaj izazvao je žestoke kritike upućene Trumpovoj administraciji i ICE-u. Zvaničnici SAD-a brane postupke agenta kao samoodbranu i opisuju pucnjavu kao čin "domaćeg terorizma", dok su demokratski lideri odbacili tu tvrdnju i oštro osudili ponašanje policajca.

# MINNEAPOLIS
# SAD
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