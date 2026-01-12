Uznemirujuće: Pet odrubljenih glava pronađeno na poznatoj plaži, pojavile se fotografije

Pet ljudskih glava pronađeno je obješeno na užadi na turističkoj plaži na jugozapadu Ekvadora, objavila je policija, dok se zemlja suočava s novim valom nasilja povezanog s trgovinom drogom.

Fotografije koje su objavili ekvadorski mediji prikazuju krvavi prizor. Pokraj odrubljenih glava nalazio se natpis s prijetnjom, usmjeren navodnim iznuđivačima koji reketare ribare u maloj ribarskoj luci Puerto Lopez.

Uža su bila pričvršćena za drvene stupove zabijene u pijesak na plaži. Prema policijskom izvještaju, incident je povezan sa sukobom između kriminalnih skupina. Vlasti navode da su u tom području aktivne mreže za trgovinu drogom povezane s transnacionalnim kartelima, koje za ilegalne aktivnosti koriste ribare i njihove male brodice.

Borba za teritorij i kontrolu ruta krijumčarenja droge potaknula je niz nasilnih incidenata u provinciji Manabi, u kojoj se nalazi Puerto Lopez, piše Associated Press.