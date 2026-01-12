Uznemirujuće: Pet odrubljenih glava pronađeno na poznatoj plaži, pojavile se fotografije

Pet ljudskih glava pronađeno je obješeno na užadi na turističkoj plaži na jugozapadu Ekvadora, objavila je policija, dok se zemlja suočava s novim valom nasilja povezanog s trgovinom drogom.
Fotografije koje su objavili ekvadorski mediji prikazuju krvavi prizor. Pokraj odrubljenih glava nalazio se natpis s prijetnjom, usmjeren navodnim iznuđivačima koji reketare ribare u maloj ribarskoj luci Puerto Lopez.
Uža su bila pričvršćena za drvene stupove zabijene u pijesak na plaži. Prema policijskom izvještaju, incident je povezan sa sukobom između kriminalnih skupina. Vlasti navode da su u tom području aktivne mreže za trgovinu drogom povezane s transnacionalnim kartelima, koje za ilegalne aktivnosti koriste ribare i njihove male brodice.
Borba za teritorij i kontrolu ruta krijumčarenja droge potaknula je niz nasilnih incidenata u provinciji Manabi, u kojoj se nalazi Puerto Lopez, piše Associated Press.
Policija je u subotu objavila da je provela pojačane kontrole i nadzorne operacije u Puerto Lopezu, u sklopu vanrednog stanja koje je na snazi u devet od 24 provincije te andske zemlje, uključujući Manabi. Vanredno stanje ima za cilj obuzdati eskalaciju nasilja, osobito u obalnim područjima, te uključuje ograničenja određenih građanskih prava.
Sigurnosne mjere u Puerto Lopezu dodatno su pojačane nakon što je prije dvije sedmice u masakru ubijeno šest osoba. Tri dana kasnije, u drugom oružanom napadu u gradu Manta, također u provinciji Manabí, ubijeno je još šest ljudi.
Ekvador je već više od četiri godine zahvaćen valom nasilja, otkako je postao logističko središte za skladištenje i distribuciju droge koja u zemlju uglavnom ulazi preko sjeverne granice s Kolumbijom i južne granice s Peruom.
Prema službenim podacima, 2023. bila je najnasilnija godina u povijesti Ekvadora, s više od 9000 ubistava, čime je nadmašen dotadašnji rekord iz 2023., kada je zabilježeno 8248 smrtnih slučajeva.