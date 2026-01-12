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ARKTIČKO PITANJE VRIJE

Stvari se kompliciraju: Kina se uplela u pitanje Grenlanda, evo šta to znači za Ameriku i Evropu

Sama Kina je ranije bila predmet oštrih kritika Ujedinjenih nacija

SAD i KIna: Borba za Grenland. Facebook

D. H.

12.1.2026

Sjedinjene Američke Države ne bi trebale koristiti druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje vlastitih interesa. To je poručilo kinesko Ministarstvo vanjskih poslova, komentirajući situaciju oko Grenlanda, piše Reuters, a prenosi danski TV 2.

Artik od vitalnog značaja

„Arktik je od vitalnog značaja za međunarodnu zajednicu u cjelini. Kina smatra da se odnosi među državama moraju rješavati u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija“, izjavio je kineski ministar vanjskih poslova.

Sama Kina je ranije bila predmet oštrih kritika Ujedinjenih nacija, između ostalog zbog represije nad ujgurskom etničkom manjinom i širokih ograničenja slobode izražavanja.

Danski TV 2 je u ponedjeljak ujutro objavio i da će se Danska i Grenland u srijedu sastati s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, prema kalendaru američkog State Departmenta u koji je ova televizija imala uvid. U dokumentu se, međutim, navodi da su moguće promjene u programu.

Američki medij CBS, koji je ranije izvijestio o sastanku na osnovu anonimnih izvora, također navodi da će se sastanak održati u srijedu.

Prema kalendaru, sastanku će prisustvovati danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

Sastanak će biti održan u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu.

Podsjetimo, u petak bi, prema navodima medija, dio američkih senatora trebao doći u Dansku, gdje će se sastati s članovima Odbora za vanjsku politiku. Riječ je o senatorima koji ne podržavaju retoriku Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.

„Kineski brodovi posvuda oko Grenlanda“

Trump je u ponedjeljak navečer ponovo tvrdio da su ruski i kineski brodovi „posvuda“ oko Grenlanda. Međutim, provjera tih tvrdnji pokazuje da je veoma teško pronaći dokaze koji bi ih potvrdili.

Danski TV 2 je nedavno analizirao podatke o pomorskom saobraćaju oko Grenlanda od početka godine i u tom periodu u tom području nisu zabilježeni veliki brodovi iz Rusije ili Kine.

Ipak, ratni brodovi Kine i Rusije rijetko objavljuju svoje tačne pozicije, pa se ne može u potpunosti isključiti da su te zemlje imale brodove u tom području.

Trump je također ponovio svoju izjavu da se odbrana Grenlanda u suštini svodi na „dvije pseće zaprege“. Iako Danska raspolaže ratnim brodovima i vojnim avionima koji djeluju na Arktiku, vlada je izdvojila 15 milijardi za jačanje odbrane Grenlanda.

Uprkos tome, danska vlada se suočava s kritikama više stranaka u parlamentu, koje smatraju da se ne čini dovoljno kako bi se ojačala vojna prisutnost na Arktiku.

# KINA
# GRENLAND
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