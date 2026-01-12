Stvari se kompliciraju: Kina se uplela u pitanje Grenlanda, evo šta to znači za Ameriku i Evropu

Sjedinjene Američke Države ne bi trebale koristiti druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje vlastitih interesa. To je poručilo kinesko Ministarstvo vanjskih poslova, komentirajući situaciju oko Grenlanda, piše Reuters, a prenosi danski TV 2.

Artik od vitalnog značaja

„Arktik je od vitalnog značaja za međunarodnu zajednicu u cjelini. Kina smatra da se odnosi među državama moraju rješavati u skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija“, izjavio je kineski ministar vanjskih poslova.

Sama Kina je ranije bila predmet oštrih kritika Ujedinjenih nacija, između ostalog zbog represije nad ujgurskom etničkom manjinom i širokih ograničenja slobode izražavanja.

Danski TV 2 je u ponedjeljak ujutro objavio i da će se Danska i Grenland u srijedu sastati s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom, prema kalendaru američkog State Departmenta u koji je ova televizija imala uvid. U dokumentu se, međutim, navodi da su moguće promjene u programu.

Američki medij CBS, koji je ranije izvijestio o sastanku na osnovu anonimnih izvora, također navodi da će se sastanak održati u srijedu.

Prema kalendaru, sastanku će prisustvovati danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

Sastanak će biti održan u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu.

Podsjetimo, u petak bi, prema navodima medija, dio američkih senatora trebao doći u Dansku, gdje će se sastati s članovima Odbora za vanjsku politiku. Riječ je o senatorima koji ne podržavaju retoriku Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.

„Kineski brodovi posvuda oko Grenlanda“

Trump je u ponedjeljak navečer ponovo tvrdio da su ruski i kineski brodovi „posvuda“ oko Grenlanda. Međutim, provjera tih tvrdnji pokazuje da je veoma teško pronaći dokaze koji bi ih potvrdili.

Danski TV 2 je nedavno analizirao podatke o pomorskom saobraćaju oko Grenlanda od početka godine i u tom periodu u tom području nisu zabilježeni veliki brodovi iz Rusije ili Kine.

Ipak, ratni brodovi Kine i Rusije rijetko objavljuju svoje tačne pozicije, pa se ne može u potpunosti isključiti da su te zemlje imale brodove u tom području.

Trump je također ponovio svoju izjavu da se odbrana Grenlanda u suštini svodi na „dvije pseće zaprege“. Iako Danska raspolaže ratnim brodovima i vojnim avionima koji djeluju na Arktiku, vlada je izdvojila 15 milijardi za jačanje odbrane Grenlanda.

Uprkos tome, danska vlada se suočava s kritikama više stranaka u parlamentu, koje smatraju da se ne čini dovoljno kako bi se ojačala vojna prisutnost na Arktiku.