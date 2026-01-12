Tramp: Grenland od odbrane ima dvoje pseće sanke, ako mi ne uđemo, to će uraditi Rusija ili Kina

Donald Tramp ismijavao je Grenland u izjavi koju je davao u predsjedničkom avionu, aludirajući na to da nemaju adekvatnu odbranu.

Poručio je da bi Rusija ili Kina mogle preuzeti kontrolu ako Vaštington to ne uradi.

- Grenland bi trebao sklopiti dogovor jer Grenland ne želi da Rusija ili Kina preuzmu kontrolu. U suštini, njihova odbrana su dvije pseće sanke. Znate li to? Znate li kakva im je odbrana? Dvoje pseće sank - kazao je.

Istakao je da u međuvremenu postoje ruski razarači i podmornice i kineski razarači i podmornice.

- Mi to nećemo dopustiti, i ako to utiče na NATO, onda utiče na NATO. Ali, znate oni trebaju nas više nego što mi trebamo njih, to vam mogu reći odmah - istakao je.

Poručio je na razmatraju kratkoročni zakup Grenlanda, nego isključivo preuzimanje te teritorije od Danske, jer će u suprotnom to uraditi Rusija ili Kina.