Ima li opoziciona čelnica šanse za preuzimanje vlasti u Venezueli?

U nedjelju je na dužnost prisegnula Delcy Rodríguez (55), pravnica i dugogodišnja najbliža saradnica dosadašnjeg šefa države Nicolása Madura. Samo nekoliko dana nakon američkog vojnog napada na Venecuelu i zarobljavanja Madura, ona je – zasad – najmoćnija žena u zemlji.

Rodríguez utjelovljuje bolivarski socijalizam s pragmatičnim obilježjima, kažu analitičari. Na svom prvom javnom nastupu kao privremena predsjednica uz nju su stajali njen brat Jorge Rodríguez, predsjednik parlamenta, kao i ključne figure vojske – presudni faktor moći. Bio je to demonstrativan signal: grupa koja je dosad dijelila vlast s Madurom ostaje ujedinjena.

Balansiranje između Washingtona i čavizma

Ali koliko dugo? Venecuela ima oko 2.500 generala i admirala, svaki sa vlastitim poslovnim interesima. Rodríguez nije omiljena u sigurnosnim strukturama, objašnjava ekonomist Manuel Sutherland:

„Vojska ima vlastite zahtjeve. Ona će biti pod ogromnim pritiskom i morat će tvrdo pregovarati kako se ne bi stekao dojam da spašava samu sebe, a ostale ostavlja na cjedilu.“

Rodríguez balansira između dva bloka. S jedne strane mora držati pod kontrolom tvrdu jezgru čavizma, prije svega ministra unutrašnjih poslova Diosdada Cabella. S druge strane mora zadovoljiti Washington. Zato obećava „saradnju“ sa SAD-om u trgovini naftom, ali istovremeno optužuje: trgovina drogom i ljudska prava bili su samo izgovor za američki napad – „pravi razlog je venezuelanska nafta“.

Trump to na kraju ni ne krije: ne govori o demokratiji, nego o resursima. Nekoliko dana nakon napada najavio je da će SAD dobiti do 50 miliona barela venezuelanske sirove nafte – vrijednih oko 2,8 milijardi dolara. A prijetnja američkog predsjednika bila je jasna: ako Delcy Rodríguez ne bude sarađivala, platit će višu cijenu nego Maduro.

Izigrana nositeljica nade

Na drugoj strani venezcelanske politike stoji – zasad izigrana – nositeljica nade: María Corina Machado (57), inženjerka. Svojom karizmom je prije izbora 2024. u vrlo kratkom roku okupila veliku većinu Venezuelanaca i ujedinila rascjepkanu opoziciju.

Konzervativna, tržišno liberalna i pripadnica desnog krila opozicije, uzor joj je Margaret Thatcher. U svojoj radikalnoj nezavisnosti utjelovljavala je nadu u političku promjenu. No vlast joj je 2024. zabranila kandidaturu. Umjesto nje kandidirao se Edmundo González Urrutia.

Opozicija je objavila izborne zapisnike koji su pokazivali njegovu jasnu pobjedu sa 67 posto glasova. Režim je ipak proglasio Madura pobjednikom, bez ikakvih dokaza. Kada su protesti brutalno ugušeni, Machado je – suočena s prijetnjama hapšenja i ubistva – morala otići u ilegalu.

Nobelova nagrada za mir

Nakon jedanaest mjeseci skrivanja tek se nedavno prvi put ponovo pojavila u javnosti – u Oslu, na dodjeli Nobelove nagrade za mir. Za mnoge je to bila kontroverzna odluka Nobelovog komiteta, jer je Machado podržavala američke vojne intervencije.

Nagradu je čak posvetila američkom predsjedniku i rekla da bi je rado podijelila s njim. U intervjuu za desničarsku američku televiziju Fox izjavila je:

„Rado bih mu lično rekla da venezuelanski narod ovu nagradu želi podijeliti s njim. Ono što je učinio je historijsko – veliki korak prema demokratskoj tranziciji.“

Ali izgleda da su joj svi napori uzaludni. Upravo sada, kada se promjena vlasti čini nadohvat ruke, Trump je ignoriše. „Ona je simpatična žena, ali u vlastitoj zemlji nema ni podršku ni poštovanje“, rekao je Trump usputno novinarima. Bio je to težak šamar. Ipak, Machado se ne predaje. Ove sedmice putuje u SAD kako bi se sastala s njim, kako je Trump najavio.

Vojska kao presudni faktor

Veliki problem je, objašnjava ekonomist Sutherland, to što „Machado nema poštovanje ni unutar oružanih snaga, ni unutar čavističkog pokreta“. Vojni i politički vrh je otvoreno prezire. A bez vojske se u Venezueli ne može vladati – niti sprovesti promjena vlasti.

Oružane snage su decenijama duboko isprepletene s politikom i ekonomijom. Kontrolišu ključne industrije, naftni sektor i distribuciju hrane. Maduro je generalima sistematski dijelio privilegije, funkcije i unosne poslove.

I Rodríguez igra tu igru, svjesna da bez vojnog vrha ne može opstati. Machado, s druge strane, nema nikakav pristup kasarnama. Njeni pristalice su na ulicama, a ne u vojsci.

Dvije žene, dva svijeta: Delcy Rodríguez manevrira između centara moći, s vojskom iza sebe – barem zasad. María Corina Machado iz egzila pokušava ostati politički relevantna, bez odlučujuće poluge u rukama.