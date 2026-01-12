Američko oružje u akciji: Svjedok otkrio što se dogodilo tokom uhićenja Madura

Svjedočenje anonimnog pripadnika venecuelanskih snaga sigurnosti o detaljima američke operacije hapšenja Nikolasa Madura (Nicolas), predsjednika Venecuele, kao i o tome kako su Madurovi tjelohranitelji munjevito savladani i kako su povraćali krv, posljednjih dana postalo je viralno. Sve se više govori i o oružju koje je tom prilikom navodno korišteno.
Prema navodima, riječ je o zvučnom oružju kojim su američki specijalci onesposobili protivničke snage, prenio je Fox News.
Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit (Caroline Leavitt) podijelila je intervju s navodnim očevidcem na mreži X, pozvavši svoje pratioce da pročitaju njegovo svjedočenje. Svjedok u intervjuu tvrdi da je bio stražar koji je služio u vojnoj bazi u Karakasu, gdje su Sjedinjene Američke Države zarobile Madura.
– Bili smo na straži, ali su odjednom svi naši radarski sistemi prestali da rade bez ikakvog objašnjenja – rekao je svjedok i nastavio:
– Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako da reagujemo.
Svjedok je potom opisao kako je posmatrao oko 20 američkih vojnika koji su se iskrcavali iz otprilike osam helikoptera iznad baze.
– Tehnološki su bili izuzetno napredni. Nisu ličili ni na šta protiv čega smo se ranije borili. Nas je bilo na stotine, ali nismo imali nikakve šanse. Pucali su s takvom preciznošću i brzinom – činilo se kao da je svaki vojnik ispaljivao 300 metaka u minuti- priča svjedok
Svjedok zatim opisuje kako su Sjedinjene Američke Države upotrijebile neku vrstu zvučnog oružja protiv venecuelanskih snaga.
– U jednom trenutku su lansirali nešto, ne znam kako to da opišem. Bilo je kao izuzetno snažan zvučni talas. Odjednom sam imao osjećaj kao da mi glava eksplodira iznutra. Svi smo počeli da krvarimo iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nesposobni da se pomjerimo. Nismo mogli ni da ustanemo poslije tog zvučnog oružja ili šta god to bilo- ističe anonimni svjedok.
– Tih 20 ljudi, bez ijedne žrtve, ubilo je stotine nas. Nismo imali načina da se takmičimo s njihovom tehnologijom, s njihovim oružjem. Kunem se, nikada nisam vidio ništa slično- tvrdio je svjedok.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanje da li dijeljenje ove objave na društvenim mrežama predstavlja potvrdu njene istinitosti. Pentagon također nije odgovorio na pitanje da li su Sjedinjene Američke Države rasporedile zvučno ili energetsko oružje u Venecueli.
Podsjećamo, ranije je jedan bivši američki obavještajni izvor za New York Post izjavio da američka vojska već godinama raspolaže oružjem usmjerene energije, poput mikrovalnih ili laserskih sistema, koji mogu izazvati simptome poput krvarenja, dezorijentacije, jakog bola i privremene onesposobljenosti. Dodao je da je moguće da su neki od opisanih simptoma povezani s ovom tehnologijom, ali da zasad nema nezavisne potvrde o upotrebi tog oružja u ovom slučaju.