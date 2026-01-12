Američko oružje u akciji: Svjedok otkrio što se dogodilo tokom uhićenja Madura

Svjedočenje anonimnog pripadnika venecuelanskih snaga sigurnosti o detaljima američke operacije hapšenja Nikolasa Madura (Nicolas), predsjednika Venecuele, kao i o tome kako su Madurovi tjelohranitelji munjevito savladani i kako su povraćali krv, posljednjih dana postalo je viralno. Sve se više govori i o oružju koje je tom prilikom navodno korišteno.

Prema navodima, riječ je o zvučnom oružju kojim su američki specijalci onesposobili protivničke snage, prenio je Fox News.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit (Caroline Leavitt) podijelila je intervju s navodnim očevidcem na mreži X, pozvavši svoje pratioce da pročitaju njegovo svjedočenje. Svjedok u intervjuu tvrdi da je bio stražar koji je služio u vojnoj bazi u Karakasu, gdje su Sjedinjene Američke Države zarobile Madura.

– Bili smo na straži, ali su odjednom svi naši radarski sistemi prestali da rade bez ikakvog objašnjenja – rekao je svjedok i nastavio:

– Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako da reagujemo.