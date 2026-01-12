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MASOVNA POBUNA

Prognani princ pozvao Irance da zamijene zastave na ambasadama

Incident je uslijedio nakon novog poziva na djelovanje koji je Pahlavi uputio kasno sinoć

Historijska zastava Irana. Screenshot

D. H.

12.1.2026

Grupa demonstranata jutros je ušla u prostor iranskog veleposlanstva u Kanberi i uklonila službenu zastavu Islamske Republike Iran.

Simboli prije revolucije

Demonstranti, za koje se navodi da su pristalice prognanog iranskog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, na jarbol su umjesto nje postavili zastavu s lavom i suncem, što su simboli koji se povezuje s Iranom prije Islamske revolucije 1979. godine.

Incident je uslijedio nakon novog poziva na djelovanje koji je Pahlavi uputio kasno sinoć. U njemu je ponovno pozvao iranske sigurnosne snage da se odmetnu od vlasti te je Irancima koji žive u zapadnim zemljama poručio da "vrate veleposlanstva narodu".


Britanski ambasador pozvan na razgovor

Pahlavi je poručio da bi iranske diplomatske misije trebale isticati nacionalnu zastavu, a ne ono što je nazvao "sramotnom zastavom Islamske Republike".

Događaj u Australiji uslijedio je nakon što se u subotu u zapadnom dijelu Londona jedan prosvjednik popeo na balkon iranskog veleposlanstva, skinuo službenu zastavu i nakratko je zamijenio zastavom s lavom i suncem. Iran je na događaj u Londonu reagirao pozivanjem britanskog veleposlanika u Teheranu na razgovor, izvijestila je državna televizija.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei optužio je zapadne vlade da ne ispunjavaju svoje obveze u zaštiti diplomatskih predstavništava. Rekao je da su zanemarile dužnost osiguravanja sigurnosti iranskih misija, a prosvjed ispred veleposlanstva u Londonu opisao je kao "apsolutno neprihvatljiv".

# IRAN
# REVOLUCIJA
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