Prognani princ pozvao Irance da zamijene zastave na ambasadama

Grupa demonstranata jutros je ušla u prostor iranskog veleposlanstva u Kanberi i uklonila službenu zastavu Islamske Republike Iran.

Simboli prije revolucije

Demonstranti, za koje se navodi da su pristalice prognanog iranskog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, na jarbol su umjesto nje postavili zastavu s lavom i suncem, što su simboli koji se povezuje s Iranom prije Islamske revolucije 1979. godine.

Incident je uslijedio nakon novog poziva na djelovanje koji je Pahlavi uputio kasno sinoć. U njemu je ponovno pozvao iranske sigurnosne snage da se odmetnu od vlasti te je Irancima koji žive u zapadnim zemljama poručio da "vrate veleposlanstva narodu".



