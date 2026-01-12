Prognani princ pozvao Irance da zamijene zastave na ambasadama

Grupa demonstranata jutros je ušla u prostor iranskog veleposlanstva u Kanberi i uklonila službenu zastavu Islamske Republike Iran.
Simboli prije revolucije
Demonstranti, za koje se navodi da su pristalice prognanog iranskog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, na jarbol su umjesto nje postavili zastavu s lavom i suncem, što su simboli koji se povezuje s Iranom prije Islamske revolucije 1979. godine.
Incident je uslijedio nakon novog poziva na djelovanje koji je Pahlavi uputio kasno sinoć. U njemu je ponovno pozvao iranske sigurnosne snage da se odmetnu od vlasti te je Irancima koji žive u zapadnim zemljama poručio da "vrate veleposlanstva narodu".
Britanski ambasador pozvan na razgovor
Pahlavi je poručio da bi iranske diplomatske misije trebale isticati nacionalnu zastavu, a ne ono što je nazvao "sramotnom zastavom Islamske Republike".
Događaj u Australiji uslijedio je nakon što se u subotu u zapadnom dijelu Londona jedan prosvjednik popeo na balkon iranskog veleposlanstva, skinuo službenu zastavu i nakratko je zamijenio zastavom s lavom i suncem. Iran je na događaj u Londonu reagirao pozivanjem britanskog veleposlanika u Teheranu na razgovor, izvijestila je državna televizija.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei optužio je zapadne vlade da ne ispunjavaju svoje obveze u zaštiti diplomatskih predstavništava. Rekao je da su zanemarile dužnost osiguravanja sigurnosti iranskih misija, a prosvjed ispred veleposlanstva u Londonu opisao je kao "apsolutno neprihvatljiv".