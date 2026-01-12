Beri Posen, profesor političkih nauka s MIT-a, za "Avaz": Tramp može preuzeti Grenland

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) davno je bacio oko na Grenland. Još tokom prvog mandata u Bijeloj kući počeo je govoriti o američkoj potrebi da preuzme autonomnu teritoriju Danske, saveznika u NATO-u, prvo kupovinom, a kada je Kopenhagen to kategorično odbio, intenzivirao je retoriku o upotrebi drugih sredstava.

Dok je svijet proteklih godina uglavnom u nevjerici slušao priče iz Ovalnog ureda o Grenlandu, nakon Venecuele ih poima mnogo ozbiljnije, tim prije što je Trampova administracija dodatno intenzivirala aktivnosti na preuzimanju Grenlanda.

Svjetsko gledište

„Reuters“ je potvrdio da Bijela kuća kaže kako je „kupovina Grenlanda“ aktivna tema rasprave te da Tramp i dalje smatra da je strateški važan za SAD zbog uticaja Rusije i Kine na Arktiku. Trampova administracija tvrdi da preferira diplomaciju, ali nije isključila druge opcije, uključujući i mogućnost korištenja američke vojske.

Korištenje vojske, tvrdi Beri Posen (Barry), profesor političkih nauka na američkom univerzitetu MIT i bivši direktor Programa međunarodnog studija te cijenjene obrazovne institucije, svakako je moguće, ali možda ne na način kako to vidi svijet – invazija ili nešto slično.

- Ne mislim da bi Tramp upotrijebio silu u smislu stvarnog nasilja, jer to ne mora učiniti. Postoji mnogo načina da se jednostavno poveća američka vojna prisutnost na Grenlandu bez dizanja ičega u zrak ili pucanja na bilo koga. Mogao bi to učiniti, a zatim tvrditi da je tada „preuzeo“ Grenland“, tvrdi Beri u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Danska je nebrojeno mnogo puta kategorično odbijala bilo kakvu pomisao da ustupi SAD Grenland po bilo koju cijenu, najavivši da će zbog američkih ambicija povećati prisustvo na Grenlandu, te ga braniti.

Beri to smatra uzaludnim, jer bi SAD u slučaju upotrebe sile lako završile posao.

Bogatstva minerala

- Danska nema sposobnost oduprijeti se, osim simbolično. Ako bi američke snage doslovno ušle i otvorile vatru, ono malo danskih snaga koje su tamo mogle bi uzvratiti vatru. Ali to ne bi puno promijenilo ishod - stava je Posen.

Na pitanje zašto Tramp toliko želi Grenland, dva su odgovora. Prvo, da zaista stekne važnu stratešku poziciju u borbi za prevlast na Arktiku, a drugo, zbog mineralnih bogatstava koje krije Grenland.

- Vjerovatno se radi o oba razloga, kojima možemo dodati i karakter Donalda Trampa - ističe Beri.

Evropljani bi samo osudili napad

Danska je američki saveznik u NATO-u i članica Evropske unije. Mada su zapadne demokratije unutar EU-a odlučno stale na stranu Danske, pitanje je da li bi se neka od njih usudila pridružiti odbrani Grenlada i uzvratiti vatru Amerikancima. Beri tvrdi da ne bi.

- Ne mislim da će se Evropljani boriti protiv SAD za Grenland. Ako se desi napad, osudit će ga, ali to je sve - kazao je on.

Kako bi NATO preživio

Na globalnom planu, Beri tvrdi da bi sukob SAD i Danske, ili bilo kakvo američko preuzimanje kontrole na Grenlandu koje Kopenhagen ne bi prihvatao, izazvao dalekosežne posljedice, prije svega na NATO. Sukob dviju zemalja članica iste Alijanse mogao bi, tvrdi otvoriti vrata razdoblju dubokog unutrašnjeg političkog sukoba i neizvjesnosti.

- Izlazak SAD iz NATO-a bio bi vrlo vjerovatan, ali predviđanje kraja NATO-a je škakljiv posao. Pretpostavljam da je odbrana Sjevernog Atlantika od NATO-a jedino što Tramp prepoznaje kao evropski doprinos sigurnosti SAD. Ako preuzme Grenland, pretpostavljam da bi vjerovao da je problem atlantske sigurnosti sada u rukama SAD i da NATO više ne doprinosi mnogo – objasnio je Beri.