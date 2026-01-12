Aragči poslao poruku Trampu: Spremni smo za rat, ali i dijalog

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su protesti širom zemlje namjerno pretvoreni u nasilne i krvave kako bi se predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump) dao izgovor za vojnu intervenciju u Iranu.

Aragči je u ponedjeljak rekao stranim diplomatama u Teheranu da je nasilje eskaliralo tokom vikenda, ali da je situacija sada u potpunosti pod kontrolom.

Trampove prijetnje

Prema njegovim riječima, Trampove prijetnje vojnom akcijom protiv Teherana, ukoliko protesti postanu nasilni, motivisale su, kako ih je nazvao, teroriste da napadaju demonstrante i snage sigurnosti s ciljem izazivanja strane intervencije.

- Spremni smo za rat, ali i za dijalog - poručio je Aragči.

Dodao je da Iran posjeduje snimke na kojima se vidi podjela oružja demonstrantima te da će vlasti uskoro objaviti priznanja pritvorenih osoba.