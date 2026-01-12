Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NJEMAČKA VRŠI PRITISAK

Merc: Upotreba sile protiv demonstranata u Iranu "znak je slabosti"

U Berlinu je portparol ministarstva vanjskih poslova kazao da Njemačka i dalje vrši pritisak da se iranski Korpus islamske revolucionarne garde

Fridrih Merc. AP

FENA

12.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je u ponedjeljak da je iranska upotreba "nesrazmjernog i brutalnog nasilja" protiv demonstranata "znak slabosti".

- Najoštrije osuđujemo ovo nasilje. Ovo nasilje nije izraz snage, nego znak slabosti. Ovo nasilje mora prestati - rekao je Merz tokom posjete Indiji.

U Berlinu je portparol ministarstva vanjskih poslova kazao da Njemačka i dalje vrši pritisak da se iranski Korpus islamske revolucionarne garde "uvrsti u režim sankcija EU protiv terorizma".

Rekao je da Berlin "radi unutar EU kako bi postigao konsenzus“ o nametanju sankcija IRGC, ideološkom ogranku iranske vojske. Njemačka je također osudila napore iranske vlade da blokira pristup internetu usred prostesta.

- De facto gašenje interneta, ključnog temelja za slobodu izražavanja i informiranja, a ujedno i vitalne platforme za umrežavanje u kontekstu slobode okupljanja je za osudu - izjavio je portparol, prenosi AFP.

# BERLIN
# NJEMAČKA
# FRIDRIH MERZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.