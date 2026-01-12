Sud odredio pritvor vlasniku bara nakon požara u Kran-Montani

Švicarski sud odredio je pritvor vlasniku bara u kojem je u novogodišnjoj noći u Kran-Montani poginulo 40 osoba, a više od stotinu je povrijeđeno, navodeći opasnost od bjekstva kao razlog za mjeru.
Sud za prinudne mjere u kantonu Valais saopćio je u ponedjeljak da je, na zahtjev tužilaštva, odredio istražni pritvor Žaku Moretiju (Jacques Moretti), vlasniku bara "Le Constellation", u trajanju od tri mjeseca.
Opasnost od bjekstva
Sud je naveo da je opasnost od bjekstva jedini razlog koji je tužilaštvo istaklo kako bi opravdalo pritvor.
Dodao je da bi pritvor mogao biti ukinut ukoliko se ispune alternativne mjere koje je predložilo tužilaštvo, uključujući polaganje finansijskih garancija. Prema sudu, takve mjere mogle bi adekvatno smanjiti rizik od bjekstva, ali je za njihovo određivanje potrebna detaljna procjena. Do tada, pritvor ostaje na snazi.
Sud je naglasio da je istražni pritvor isključivo procesna mjera čija je svrha osigurati nesmetano vođenje istrage i da ne predstavlja kaznu te da se osumnjičeni smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže suprotno.
Dodano je da će se sud o ovom slučaju oglašavati isključivo putem zvaničnih saopćenja i da neće odgovarati na dodatna pitanja.
Uzroci požara
Krivična istraga pokrenuta je protiv dvoje vlasnika bara, Žaka Moretija i njegove supruge Džesike (Jessice) Moreti, zbog smrtonosnog požara.
Osumnjičeni se terete za nehotično ubistvo, nehotično nanošenje tjelesnih povreda i nehotično izazivanje požara, nakon što je utvrđeno da bar u skijalištu nije prošao godišnju inspekciju u posljednjih pet godina.
Gradonačelnik Kran-Montane Nikola Fero (Nicolas Feraud) rekao je prošle sedmice da su sve prskalice, koje se smatraju uzrokom požara, zabranjene u zatvorenim prostorima.
Istražitelji vjeruju da su prskalice pričvršćene na boce šampanjca izazvale požar kada su se previše približile plafonu bara.