Sud odredio pritvor vlasniku bara nakon požara u Kran-Montani

Švicarski sud odredio je pritvor vlasniku bara u kojem je u novogodišnjoj noći u Kran-Montani poginulo 40 osoba, a više od stotinu je povrijeđeno, navodeći opasnost od bjekstva kao razlog za mjeru.

Sud za prinudne mjere u kantonu Valais saopćio je u ponedjeljak da je, na zahtjev tužilaštva, odredio istražni pritvor Žaku Moretiju (Jacques Moretti), vlasniku bara "Le Constellation", u trajanju od tri mjeseca.

Opasnost od bjekstva

Sud je naveo da je opasnost od bjekstva jedini razlog koji je tužilaštvo istaklo kako bi opravdalo pritvor.