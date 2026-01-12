Veliki skup podrške vladi u Iranu: Optužuju SAD i Izrael da podržavaju "naoružane demonstrante"

Protesti su održani u nekoliko područja širom Irana u ponedjeljak kako bi se pokazala podrška vladi, dok su antivladine demonstracije nastavljene 16. dan zbog pogoršanja ekonomskih uslova u zemlji. U Teheranu su se okupile mase na Trgu Enghelab, prometnoj centralnoj ulici u blizini Univerziteta u Teheranu, mašući iranskim zastavama i osuđujući nedavno nasilje na javnim mjestima, javlja reporter Agencije Anadolu. Poziv vladi Demonstranti su pozvali vladu da se pozabavi ekonomskim problemima, odbacujući ono što su opisali kao strano miješanje u unutrašnje poslove Irana. Provladini skupovi su zabilježeni i u drugim gradovima, uključujući Kerman, Zahedan i Birjand na istoku Irana.

Protesti u ponedjeljak su održani dok su se antivladine demonstracije nastavile u više regija Irana. Iranski zvaničnici optužili su SAD i Izrael da podržavaju naoružane izgrednike, koji su izveli nekoliko napada na antivladinim protestima širom zemlje.

Protesti su počeli prošlog mjeseca usred pogoršanja ekonomskih uslova i rekordne deprecijacije nacionalne valute, rijala, koji je pao na 145.000 u odnosu na američki dolar, što je dovelo do rasta cijena osnovnih proizvoda. Nemiri su se dogodili usred pojačanih tenzija između Irana i SAD-a, a izvještaji ukazuju na to da predsjednik Donald Tramp, koji je ranije obećao da će priskočiti u pomoć iranskim demonstrantima, razmatra nekoliko opcija za podršku protestima. Napetosti s Amerikom Američki portal "Axios" javlja da se očekuje da će se Tramp u utorak sastati sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućim akcijama u vezi s Iranom. Tramp je u nedjelju rekao da su se iranske vlasti obratile SAD-u kako bi istražile potencijalne razgovore o nuklearnom programu. - Mislim, sastanak se dogovara, ali možda ćemo morati djelovati zbog onoga što se dešava prije sastanka. Ali, sastanak se dogovara. Iran je pozvao. Žele pregovarati - rekao je Tramp, sugerirajući da SAD možda razmatraj još jednu rundu vojne akcije prije bilo kakvih razgovora.