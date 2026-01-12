Veliki skup podrške vladi u Iranu: Optužuju SAD i Izrael da podržavaju "naoružane demonstrante"

Protesti su održani u nekoliko područja širom Irana u ponedjeljak kako bi se pokazala podrška vladi, dok su antivladine demonstracije nastavljene 16. dan zbog pogoršanja ekonomskih uslova u zemlji.
U Teheranu su se okupile mase na Trgu Enghelab, prometnoj centralnoj ulici u blizini Univerziteta u Teheranu, mašući iranskim zastavama i osuđujući nedavno nasilje na javnim mjestima, javlja reporter Agencije Anadolu.
Poziv vladi
Demonstranti su pozvali vladu da se pozabavi ekonomskim problemima, odbacujući ono što su opisali kao strano miješanje u unutrašnje poslove Irana. Provladini skupovi su zabilježeni i u drugim gradovima, uključujući Kerman, Zahedan i Birjand na istoku Irana.
Protesti u ponedjeljak su održani dok su se antivladine demonstracije nastavile u više regija Irana.
Iranski zvaničnici optužili su SAD i Izrael da podržavaju naoružane izgrednike, koji su izveli nekoliko napada na antivladinim protestima širom zemlje.
Protesti su počeli prošlog mjeseca usred pogoršanja ekonomskih uslova i rekordne deprecijacije nacionalne valute, rijala, koji je pao na 145.000 u odnosu na američki dolar, što je dovelo do rasta cijena osnovnih proizvoda.
Nemiri su se dogodili usred pojačanih tenzija između Irana i SAD-a, a izvještaji ukazuju na to da predsjednik Donald Tramp, koji je ranije obećao da će priskočiti u pomoć iranskim demonstrantima, razmatra nekoliko opcija za podršku protestima.
Napetosti s Amerikom
Američki portal "Axios" javlja da se očekuje da će se Tramp u utorak sastati sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o mogućim akcijama u vezi s Iranom.
Tramp je u nedjelju rekao da su se iranske vlasti obratile SAD-u kako bi istražile potencijalne razgovore o nuklearnom programu.
- Mislim, sastanak se dogovara, ali možda ćemo morati djelovati zbog onoga što se dešava prije sastanka. Ali, sastanak se dogovara. Iran je pozvao. Žele pregovarati - rekao je Tramp, sugerirajući da SAD možda razmatraj još jednu rundu vojne akcije prije bilo kakvih razgovora.
Kao odgovor, predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Baqer Kalibaf obećao je da će branitelji Irana naučiti američkog predsjednika nezaboravnoj lekciji.
- Sva vaša imovina u regiji bit će uništena. Disciplinovat ćemo opresivne vladare - rekao je vodeći konzervativni političar na skupu u Teheranu.
Nekoliko visokih iranskih zvaničnika, uključujući predsjednika Masouda Pezeshkiana i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, prisustvovalo je tom skupu.