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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski naložio svom timu da finalizira dokument o sigurnosnim garancijama SAD

Rekao je da će tekst potencijalnog sporazuma dostići nivo historijskog značaja i biti podnesen na razmatranje na najvišem nivou

Volodimir Zelenski. Anadolija

Anadolija

12.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je naložio svom pregovaračkom timu da finalizira dokument o američkim sigurnosnim garancijama, s ciljem da ga podnese na razmatranje na najvišem nivou.

- Naložio sam da se finalizira i podnese na razmatranje na najvišem nivou dokument o sigurnosnim garancijama Sjedinjenih Država za Ukrajinu. Ovo mora biti dokument od historijskog značaja, a tekst sada dostiže taj nivo - naveo je Zelenski na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Nakon detaljnog izvještaja svog tima o komunikaciji s Vašingtonom, Zelenski je iznio raspored za naredne dvije sedmice koji uključuje sastanke, pripremu dokumenata i moguća potpisivanja.

Napomenuo je da su instrukcije date i premijerki Juliji Sviridenko i drugim visokim zvaničnicima da osiguraju stručni pregled ekonomskih aspekata u budućim sporazumima, uključujući trilateralne sporazume koji uključuju Ukrajinu, Evropu i SAD.

Fokusirajući se na sigurnosni pakt, Zelenski je priznao da je američka strana u kontaktu s Rusijom u vezi s političkim okvirom za okončanje rata.

- Definirali smo našu viziju i mora postojati jasna povratna informacija od Rusije, da li su spremni da okončaju rat pod realnim uslovima - izjavio je.

Zelenski je dodao da ako Moskva odabere rat, svijet mora odgovoriti smanjenjem ruskih izvoznih prihoda, posebno ciljajući tankere iz sjene i finansijske sheme koje se koriste za zaobilaženje sankcija.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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