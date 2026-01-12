Ljekar ubio bivšu suprugu i njenog novog muža

Nakon desetodnevne potrage, policija u Ohaju uhapsila je i optužila ljekara Majkla Dejvida Mekija (Michael David McKee) (39) zbog dvostrukog ubistva Spensera Tepea (Spencer Tepe) (37) i Monik Tepe (Monique Tepe) (39), prenosi Unilad.

Tijela bračnog para pronađena su 30. decembra u njihovom domu u Kolumbusu, a prema policijskom izvještaju, preliminarni uzrok smrti bile su rane od vatrenog oružja. Njihova djeca, koja su se također nalazila u kući, pronađena su fizički nepovrijeđena.

Policija je na adresu stigla nakon što su ih kontaktirali zabrinuti prijatelji i kolege. Spenser, koji je po zanimanju bio zubar, nije se pojavio na poslu, dok se Monik nije javljala na telefonske pozive. Prvu prijavu hitnim službama uputio je Mark Valrous (Mark Valrose), vlasnik stomatološke ordinacije u kojoj je Spenser radio.

Korak prema pravdi

Tokom poziva naveo je da je Spenser uvijek bio tačan i pouzdan.

- Uvijek je dolazio na vrijeme i javio bi se ako bi postojali bilo kakvi problemi. Ne znam kako to drugačije reći, ali bili smo jako, jako zabrinuti. Ovo je potpuno neuobičajeno za njega. Ne možemo stupiti u kontakt s njegovom suprugom, što je dodatno uznemirujuće - rekao je.