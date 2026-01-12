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UHAPŠEN JE

Ljekar ubio bivšu suprugu i njenog novog muža

Tijela bračnog para pronađena su 30. decembra u njihovom domu

Bračni par ubijen u Ohaju. Facebook

M. Až.

12.1.2026

Nakon desetodnevne potrage, policija u Ohaju uhapsila je i optužila ljekara Majkla Dejvida Mekija (Michael David McKee) (39) zbog dvostrukog ubistva Spensera Tepea (Spencer Tepe) (37) i Monik Tepe (Monique Tepe) (39), prenosi Unilad.

Tijela bračnog para pronađena su 30. decembra u njihovom domu u Kolumbusu, a prema policijskom izvještaju, preliminarni uzrok smrti bile su rane od vatrenog oružja. Njihova djeca, koja su se također nalazila u kući, pronađena su fizički nepovrijeđena.

Policija je na adresu stigla nakon što su ih kontaktirali zabrinuti prijatelji i kolege. Spenser, koji je po zanimanju bio zubar, nije se pojavio na poslu, dok se Monik nije javljala na telefonske pozive. Prvu prijavu hitnim službama uputio je Mark Valrous (Mark Valrose), vlasnik stomatološke ordinacije u kojoj je Spenser radio.

Korak prema pravdi

Tokom poziva naveo je da je Spenser uvijek bio tačan i pouzdan.

- Uvijek je dolazio na vrijeme i javio bi se ako bi postojali bilo kakvi problemi. Ne znam kako to drugačije reći, ali bili smo jako, jako zabrinuti. Ovo je potpuno neuobičajeno za njega. Ne možemo stupiti u kontakt s njegovom suprugom, što je dodatno uznemirujuće - rekao je.

Majkl Dejvid Meki. Platforma X

U drugom pozivu hitnim službama, građanin je prijavio da je kroz kuću vidio krv i tijelo, te da se iznutra čuje plač djece.

- Čujem djecu unutra i kunem se da mislim da sam čuo jedno kako viče, ali ne možemo ući. U ovom trenutku ne znam trebam li provaliti vrata i ući u kuću ili šta da uradim - kazao je pozivatelj.

Šogor ubijenog Spensera, Rob Misli (Rob Misleh), izjavio je da je hapšenje Mekija "važan korak ka pravdi".

- Ništa ne može poništiti razorni gubitak dva života koja su prerano oduzeta - naveo je on.

Pojavljivanje pred sudom

Dodao je da Monik i Spenser ostaju u središtu pažnje porodice.

- Oni su i dalje u našim srcima, a njihovu ljubav nosimo sa sobom dok štitimo dvoje djece koje su ostavili iza sebe. Nastavit ćemo poštovati njihove živote i svjetlo koje su donijeli na ovaj svijet - poručio je.

Bračni par je uskoro trebao obilježiti petu godišnjicu braka. Prema sudskim dokumentima, Majkl Dejvid Meki i Monik Tepe bili su u braku oko dvije godine, a razveli su se 2017. godine.

Meki se trenutno nalazi u pritvoru u okrugu Vinebago (Winnebago) u Ilinoju (Illinois), a njegovo pojavljivanje pred sudom zakazano je za danas.

# UBISTVO
# OHIO
# SAD
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