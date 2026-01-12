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IRANSKI VRHOVNI VOĐA

Ajatolah Hamnei oštro upozorio SAD: Prestanite sa svojim prevarama

Hamnei je dodao da je ovo bio "istorijski dan", te da su masovna okupljanja, koja su pokazala čvrstu odlučnost naroda, osujetila planove stranih nepri

Hamnei i Tramp. AP

M. Až.

12.1.2026

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da su današnji pro-vladini skupovi u Teheranu "upozorenje američkim političarima da prestanu sa svojim prevarama".

Hamnei je dodao da je ovo bio "istorijski dan", te da su masovna okupljanja, koja su pokazala čvrstu odlučnost naroda, osujetila planove stranih neprijatelja koje su trebali provoditi domaći plaćenici", prenosi BBC.

- Iranska nacija je snažna, samosvjesna, poznaje svoje neprijatelje i svuda je prisutna - rekao je Hamnei.

Desetine hiljada pro-vladinih demonstranata danas su se okupile u Teheranu. Državna televizija prikazala je ogroman broj ljudi kako se sliva ulicama prije nego što su se okupili na trgu Enkelab, na skupu pod sloganom "Iranski ustanak protiv američko-cionističkog terorizma".

Protesti su izbili krajem decembra u Teheranu zbog pada vrijednosti iranske valute i teške ekonomske situacije, a potom su se proširili na veliki broj gradova i provincija širom zemlje.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# PROTESTI
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