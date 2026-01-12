Krajnje desničarski evropski političar ubijen na sahrani majke

Korzikanski krajnje desničarski političar i separatista Alen Orsoni (Alain Orsoni), bivši predsjednik fudbalskog kluba AC Ajaccio, ubijen je u ponedjeljak na sahrani svoje majke, objavio je list Le Monde.

Orsoni je likvidiran u svom rodnom selu Vero, na jugu Korzike, tokom pogrebne ceremonije.

Tužilac Nikola Sept (Nicolas Sept) pokrenuo je istragu o ubistvu, koju provode policija i žandarmerija u Kokasinu, dok je o slučaju obaviješten i međuregionalni sud u Marseju.

Orsoni je tokom 1980-ih bio jedan od vođa Korzikanskog nacionalnooslobodilačkog fronta (FLNC), a kasnije je predvodio Pokret za samoopredjeljenje (MPA). Dužnost predsjednika fudbalskog kluba AC Ajačo obavljao je u periodu od 2008. do 2015. godine.

Zbog pojačanih tenzija unutar nacionalističkog pokreta, Orsoni je 1996. godine napustio Korziku. Trinaest godina živio je na Floridi, a potom u Nikaragvi i Španiji, prije nego što se vratio na ostrvo.

Bio je meta atentata još 2008. godine, piše Le Monde, dok je njegov brat Gij Orsoni (Guy Orsoni) ubijen 1983. godine. Orsoni je svom sinu dao ime upravo po bratu.

Nakon ubistava više istaknutih ličnosti u Ajacciu 2012. godine, među kojima su bili advokat Antoan Solakaro (Antoine Sollacaro) i predsjednik Privredne komore Žak Naser (Jacques Nasser), Orsoni je tvrdio da su se mediji "urotili protiv njega".