Iran pozvao evropske diplomate zbog podrške protestima: Pokazali im snimke protesta i štetu

Iran je u ponedjeljak u Teheranu pozvao ambasadore Francuske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, optužujući njihove zemlje za podršku protestima koji potresaju Islamsku Republiku, saopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova. Kako je navedeno, diplomatski poziv upućen je zbog, kako tvrde vlasti u Teheranu, otvorenog miješanja u unutrašnja pitanja Irana.
Tokom sastanka diplomatama su prikazani videosnimci materijalne štete nastale tokom protesta, a demonstranti su okarakterisani kao "huligani". Iranska strana poručila je da bi evropske vlade trebale "povući zvanične izjave koje podržavaju demonstrante".
Francusko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da su "evropski ambasadori" pozvani na razgovore u Teheran.
Istovremeno, predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola objavila je da je zabranjen pristup svim iranskim diplomatama i predstavnicima u prostorijama Evropskog parlamenta zbog nasilnog gušenja protesta u Iranu.
- Ne može biti ‘business as usual’. Dok hrabri narod Irana nastavlja borbu za svoja prava i slobodu, danas sam donijela odluku da se zabrani prisustvo svih diplomatskih službenika i predstavnika Islamske Republike Iran u Evropskom parlamentu - poručila je Metsola u objavi na mreži X.