Iran pozvao evropske diplomate zbog podrške protestima: Pokazali im snimke protesta i štetu

Iran je u ponedjeljak u Teheranu pozvao ambasadore Francuske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, optužujući njihove zemlje za podršku protestima koji potresaju Islamsku Republiku, saopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova. Kako je navedeno, diplomatski poziv upućen je zbog, kako tvrde vlasti u Teheranu, otvorenog miješanja u unutrašnja pitanja Irana.

Tokom sastanka diplomatama su prikazani videosnimci materijalne štete nastale tokom protesta, a demonstranti su okarakterisani kao "huligani". Iranska strana poručila je da bi evropske vlade trebale "povući zvanične izjave koje podržavaju demonstrante".

Francusko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da su "evropski ambasadori" pozvani na razgovore u Teheran.