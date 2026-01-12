Bijela kuća: Tramp se ne boji upotrijebiti vojnu silu protiv Irana

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) istakla je da predsjednik SAD-a Donald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije" kada to smatra nužnim.

Levit je novinarima rekla da Tramp "uvijek drži sve opcije na stolu, a zračni napadi bili bi jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu".