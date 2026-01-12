Bijela kuća: Tramp se ne boji upotrijebiti vojnu silu protiv Irana

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) istakla je da predsjednik SAD-a Donald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije" kada to smatra nužnim.
VAŠINGTON
Predsjednik je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a nitko to ne zna bolje od Irana, poručila je Levit
AP
Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) istakla je da predsjednik SAD-a Donald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije" kada to smatra nužnim.
Levit je novinarima rekla da Tramp "uvijek drži sve opcije na stolu, a zračni napadi bili bi jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu".
Dodala je da je "diplomacija uvijek prva opcija" za predsjednika Trampa.
- Predsjednik je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a nitko to ne zna bolje od Irana - zaključila je Levit.
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