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VAŠINGTON

Bijela kuća: Tramp se ne boji upotrijebiti vojnu silu protiv Irana

Predsjednik je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a nitko to ne zna bolje od Irana, poručila je Levit

AP

M. Až.

12.1.2026

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) istakla je da predsjednik SAD-a Donald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije" kada to smatra nužnim.

Levit je novinarima rekla da Tramp "uvijek drži sve opcije na stolu, a zračni napadi bili bi jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu".

Dodala je da je "diplomacija uvijek prva opcija" za predsjednika Trampa.

- Predsjednik je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a nitko to ne zna bolje od Irana - zaključila je Levit.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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