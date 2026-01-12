Kongresmen predložio zakon kojim bi Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland

Kongresmen iz Floride Rendi Fajn podnio je zakon kojim bi predsjednik Donald Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland i primi ga kao 51. državu Sjedinjenih Američkih Država.

Predloženi zakon omogućio bi predsjedniku da preduzme sve potrebne korake, uključujući pregovore sa Kraljevinom Danskom, kako bi Grenland postao teritorija SAD-a i ubrzao proces sticanja državnosti, piše WCJB.

Tramp je više puta izjavio da ostrvo, koje pripada Danskoj, smatra ključnim za nacionalnu sigurnost.