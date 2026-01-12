Kongresmen predložio zakon kojim bi Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland

Kongresmen iz Floride Rendi Fajn podnio je zakon kojim bi predsjednik Donald Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland i primi ga kao 51. državu Sjedinjenih Američkih Država.
Predloženi zakon omogućio bi predsjedniku da preduzme sve potrebne korake, uključujući pregovore sa Kraljevinom Danskom, kako bi Grenland postao teritorija SAD-a i ubrzao proces sticanja državnosti, piše WCJB.
Tramp je više puta izjavio da ostrvo, koje pripada Danskoj, smatra ključnim za nacionalnu sigurnost.
- Ako to ne uradimo na lakši način, uradićemo to na teži način - rekao je Tramp.
Grenlandski premijer Јens-Frederik Nilsen i čelnici stranaka poručili su: "Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani."
Kongresmen Fajn dodao je: "Ko god kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke brodske puteve i bezbjednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Države. Amerika ne može ostaviti tu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrijednosti i žele da potkopaju našu sigurnost."