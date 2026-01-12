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"51. DRŽAVA"

Kongresmen predložio zakon kojim bi Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland

Predloženi zakon omogućio bi predsjedniku da preduzme sve potrebne korake

Rendi Fajn. AP

M. Až.

12.1.2026

Kongresmen iz Floride Rendi Fajn podnio je zakon kojim bi predsjednik Donald Tramp dobio ovlasti da aneksira Grenland i primi ga kao 51. državu Sjedinjenih Američkih Država.

Predloženi zakon omogućio bi predsjedniku da preduzme sve potrebne korake, uključujući pregovore sa Kraljevinom Danskom, kako bi Grenland postao teritorija SAD-a i ubrzao proces sticanja državnosti, piše WCJB.

Tramp je više puta izjavio da ostrvo, koje pripada Danskoj, smatra ključnim za nacionalnu sigurnost. 

- Ako to ne uradimo na lakši način, uradićemo to na teži način - rekao je Tramp.

Grenlandski premijer Јens-Frederik Nilsen i čelnici stranaka poručili su: "Ne želimo da budemo Amerikanci, ne želimo da budemo Danci, želimo da budemo Grenlanđani."

Kongresmen Fajn dodao je: "Ko god kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke brodske puteve i bezbjednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Države. Amerika ne može ostaviti tu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrijednosti i žele da potkopaju našu sigurnost."

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# RANDY FINE
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