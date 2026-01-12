Vlada Grenlanda poručila Trampu: Ni pod kojim uvjetima nećemo prihvatiti američku kontrolu

Vlada Grenlanda odbacuje američku kontrolu nad teritorijom, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio da će "na ovaj ili onaj način" preuzeti otok. Tramp je više puta naglašavao da je Grenland, kao danska autonomna teritorija, strateški važan za nacionalnu sigurnost.

- Sjedinjene Američke Države su još jednom izrazile svoju želju da preuzmu Grenland. To je nešto što vladajuća koalicija na Grenlandu ne može prihvatiti ni pod kojim okolnostima - saopćila je vlada Grenlanda. U nedjelju je Tramp upozorio da, ako SAD ne preuzmu Grenland, "Rusija ili Kina hoće, a ja to neću dozvoliti". "Na ovaj ili onaj način" Američki lider je dodao da bi bio otvoren za dogovor s danskom samoupravnom teritorijom, "ali na ovaj ili onaj način, mi ćemo imati Grenland".

Prošle sedmice, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španija i Velika Britanija izdale su zajedničku izjavu s Danskom podržavajući Kopenhagen i Grenland protiv prijetnji Trampa. - Na osnovu vrlo pozitivne deklaracije šest članica NATO-a u vezi s Grenlandom, Vlada Grenlanda pojačat će napore kako bi osigurala da se odbrana Grenlanda provodi unutar NATO-a. Grenland će uvijek biti dio zapadne odbrambene alijanse - navela je vlada. Kraj NATO-a Danska i drugi evropski saveznici izrazili su šok zbog Trampovih prijetnji prema strateškom otoku, koji je domaćin američke vojne baze još od Drugog svjetskog rata.