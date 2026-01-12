Vlada Grenlanda poručila Trampu: Ni pod kojim uvjetima nećemo prihvatiti američku kontrolu

Vlada Grenlanda odbacuje američku kontrolu nad teritorijom, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio da će "na ovaj ili onaj način" preuzeti otok.
Tramp je više puta naglašavao da je Grenland, kao danska autonomna teritorija, strateški važan za nacionalnu sigurnost.
- Sjedinjene Američke Države su još jednom izrazile svoju želju da preuzmu Grenland. To je nešto što vladajuća koalicija na Grenlandu ne može prihvatiti ni pod kojim okolnostima - saopćila je vlada Grenlanda.
U nedjelju je Tramp upozorio da, ako SAD ne preuzmu Grenland, "Rusija ili Kina hoće, a ja to neću dozvoliti".
"Na ovaj ili onaj način"
Američki lider je dodao da bi bio otvoren za dogovor s danskom samoupravnom teritorijom, "ali na ovaj ili onaj način, mi ćemo imati Grenland".
Prošle sedmice, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španija i Velika Britanija izdale su zajedničku izjavu s Danskom podržavajući Kopenhagen i Grenland protiv prijetnji Trampa.
- Na osnovu vrlo pozitivne deklaracije šest članica NATO-a u vezi s Grenlandom, Vlada Grenlanda pojačat će napore kako bi osigurala da se odbrana Grenlanda provodi unutar NATO-a. Grenland će uvijek biti dio zapadne odbrambene alijanse - navela je vlada.
Kraj NATO-a
Danska i drugi evropski saveznici izrazili su šok zbog Trampovih prijetnji prema strateškom otoku, koji je domaćin američke vojne baze još od Drugog svjetskog rata.
Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da se njena zemlja suočava s "odlučujućim trenutkom" u diplomatskoj borbi sa SAD-om oko arktičke teritorije i upozorila da bi eventualni oružani napad Vašingtona na Grenland značio kraj NATO-a.
Grenland, danska kolonija do 1953. godine, dobio je samoupravu 26 godina kasnije i razmatra dodatno oslobađanje od Danske. Ankete pokazuju da stanovnici Grenlanda snažno odbijaju američko preuzimanje.