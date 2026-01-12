Tramp upozorio svaku zemlju na svijetu koja posluje s Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je uvođenje carine od 25% za sve države koje nastave poslovati s Islamskom Republikom Iran, uz poruku da mjera stupa na snagu odmah. Odluka je objavljena bez dodatnih tehničkih detalja, a Tramp je naglasio da će se odnositi na svaku zemlju koja održava trgovinske odnose s Teheranom.

- Svaka zemlja koja posluje s Islamska Republika Iran plaćat će carinu od 25%, s trenutnim stupanjem na snagu - izjavio je Tramp.

Američki predsjednik nije precizirao kako će se carine provoditi u praksi, niti je naveo da li će obuhvatiti sve oblike trgovine ili samo određene sektore. Također, zasad nema informacija o eventualnim izuzecima ili prijelaznom periodu za države s postojećim ugovorima s Iranom.

Ova odluka dolazi u trenutku pojačanih političkih i sigurnosnih tenzija u Iranu, te aktuelnih protesta u toj zemlji. Potez se uklapa u raniju politiku američke administracije koja je više puta najavljivala ekonomski i politički pritisak na iranske vlasti s ciljem ograničavanja njihovog međunarodnog utjecaja i pristupa globalnim tržištima.

Za sada nije poznato kako će ključni trgovinski partneri Irana reagirati, niti da li će mjera izazvati šire posljedice po globalnu ekonomiju.