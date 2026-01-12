Zelenski upozorio građane: Rusija sprema novi veliki napad, želi iskoristiti hladnoću

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se Rusija u narednim danima vjerovatno sprema za novi veliki napad na Ukrajinu, nastojeći iskoristiti ekstremno niske temperature.

- Molim vas da obratite posebnu pažnju na zračne uzbune. Naša obavještajna služba je utvrdila da Rusi pripremaju novi masovni napad. Dronovi za iscrpljivanje protivzračne odbrane i rakete. Žele iskoristiti hladnoću. Ovaj napad se može dogoditi u narednim danima - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

Dodao je da je s premijerkom Julijom Sviridenko razgovarao o sanaciji štete u svim regijama te o dodatnoj podršci radnicima koji učestvuju u popravkama infrastrukture.

- Dogovorili smo poseban program podrške za ljude koji rade u sanacijskim timovima, 24 sata dnevno, u najtežim uslovima. Vlada će predložiti značajno povećanje njihovih plata tokom zimskih mjeseci - rekao je Zelenski.

Rusija je u noći s 8. na 9. januar izvela jedan od najtežih napada ove godine, koristeći 278 projektila i dronova, uključujući balističku raketu srednjeg dometa lansiranu s poligona Kapustin Jar u Rusiji.