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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski upozorio građane: Rusija sprema novi veliki napad, želi iskoristiti hladnoću

Molim vas da obratite posebnu pažnju na zračne uzbune, poručio je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

M. Až.

12.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se Rusija u narednim danima vjerovatno sprema za novi veliki napad na Ukrajinu, nastojeći iskoristiti ekstremno niske temperature.

- Molim vas da obratite posebnu pažnju na zračne uzbune. Naša obavještajna služba je utvrdila da Rusi pripremaju novi masovni napad. Dronovi za iscrpljivanje protivzračne odbrane i rakete. Žele iskoristiti hladnoću. Ovaj napad se može dogoditi u narednim danima - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

Dodao je da je s premijerkom Julijom Sviridenko razgovarao o sanaciji štete u svim regijama te o dodatnoj podršci radnicima koji učestvuju u popravkama infrastrukture.

- Dogovorili smo poseban program podrške za ljude koji rade u sanacijskim timovima, 24 sata dnevno, u najtežim uslovima. Vlada će predložiti značajno povećanje njihovih plata tokom zimskih mjeseci - rekao je Zelenski.

Rusija je u noći s 8. na 9. januar izvela jedan od najtežih napada ove godine, koristeći 278 projektila i dronova, uključujući balističku raketu srednjeg dometa lansiranu s poligona Kapustin Jar u Rusiji.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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