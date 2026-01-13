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VANREDNO STANJE

Američki borbeni avioni pojačali aktivnosti u Kataru, građanima SAD-a upućen poziv da napuste Iran

Baza raspolaže pistom dužine 4.500 metara

Al Udeid u Kataru. Platforma X

A. O.

13.1.2026

Američki borbeni avioni pojačali su svoje aktivnosti u zračnoj bazi Al Udeid u Kataru (Qatar), koja je udaljena između 200 i 300 kilometara od granice s Iranom. Istovremeno je američka vlada izdala upozorenje o vanrednom stanju, pozivajući svoje državljane da napuste Iran.

Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izvještaje izraelskih medija, nekoliko američkih vojnih letjelica, među kojima su avion-tanker za dopunu gorivom KC-135 i strateški bombarder B-52, poletjelo je iz baze Al Udeid u nedjelju navečer.

Zračna baza, smještena oko 35 kilometara jugozapadno od Dohe, predstavlja jednu od najvećih američkih vojnih instalacija u regiji. U njoj je raspoređeno više od 10.000 američkih vojnika.

Baza raspolaže pistom dužine 4.500 metara, koja je prilagođena prihvatu velikih vojnih letjelica, uključujući strateške bombardere B-52 i transportne avione.

U međuvremenu, Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država uputilo je poziv svojim građanima da bez odlaganja napuste Iran.

U upozorenju o vanrednoj situaciji Ministarstvo je zatražilo od američkih državljana da naprave plan za odlazak koji ne zavisi od pomoći američke vlade, dok je onima koji nisu u mogućnosti napustiti Iran preporučeno da ostanu na sigurnim lokacijama te da osiguraju osnovne zalihe poput vode, hrane i lijekova.

# VOJNICI
# DOHA
# IRAN
# SAD
# QATAR
# VOJNA BAZA
# BORBENI AVIONI
# AMERIKA
# KATAR
# AL UDEID
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