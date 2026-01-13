Američki borbeni avioni pojačali aktivnosti u Kataru, građanima SAD-a upućen poziv da napuste Iran

Američki borbeni avioni pojačali su svoje aktivnosti u zračnoj bazi Al Udeid u Kataru (Qatar), koja je udaljena između 200 i 300 kilometara od granice s Iranom. Istovremeno je američka vlada izdala upozorenje o vanrednom stanju, pozivajući svoje državljane da napuste Iran.

Kako prenosi Reuters, pozivajući se na izvještaje izraelskih medija, nekoliko američkih vojnih letjelica, među kojima su avion-tanker za dopunu gorivom KC-135 i strateški bombarder B-52, poletjelo je iz baze Al Udeid u nedjelju navečer.

Zračna baza, smještena oko 35 kilometara jugozapadno od Dohe, predstavlja jednu od najvećih američkih vojnih instalacija u regiji. U njoj je raspoređeno više od 10.000 američkih vojnika.