U Iranu djelimično uspostavljeni međunarodni pozivi, internet i dalje blokiran

U Iranu je ponovo omogućeno uspostavljanje poziva prema inostranstvu, nakon što je tokom protesta došlo do prekida interneta i međunarodnih telefonskih veza.

Nekoliko osoba iz Teherana uspjelo je stupiti u kontakt s novinskom agencijom The Associated Press.

Ipak, dopisništvo AP-a u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (United Arab Emirates), nije bilo u mogućnosti uzvratiti pozive na iste brojeve.

Prema navodima svjedoka, internet je i dalje odsječen od ostatka svijeta.

Iranske vlasti su u četvrtak isključile internet i međunarodne telefonske pozive u trenutku kada su protesti dodatno intenzivirani.