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NAKON PROTESTA

U Iranu djelimično uspostavljeni međunarodni pozivi, internet i dalje blokiran

Nekoliko osoba iz Teherana uspjelo je stupiti u kontakt s novinskom agencijom The Associated Press

Održani protesti - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

13.1.2026

U Iranu je ponovo omogućeno uspostavljanje poziva prema inostranstvu, nakon što je tokom protesta došlo do prekida interneta i međunarodnih telefonskih veza.

Nekoliko osoba iz Teherana uspjelo je stupiti u kontakt s novinskom agencijom The Associated Press.

Ipak, dopisništvo AP-a u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (United Arab Emirates), nije bilo u mogućnosti uzvratiti pozive na iste brojeve.

Prema navodima svjedoka, internet je i dalje odsječen od ostatka svijeta.

Iranske vlasti su u četvrtak isključile internet i međunarodne telefonske pozive u trenutku kada su protesti dodatno intenzivirani.

# UAE
# IRAN
# INTERNET
# TELEFONSKE VEZE
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