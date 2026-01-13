Broj poginulih u urušavanju deponije na Filipinima porastao na 11

Broj stradalih u urušavanju deponije u centralnom dijelu Filipina (Philippines) povećan je na 11 osoba.

Klizište se dogodilo prošle sedmice u trenutku kada se na deponiji nalazilo oko 100 radnika.

Spasilačke ekipe su do sada iz ruševina izvukle 12 povrijeđenih, dok se više od 20 osoba još uvijek vodi kao nestalo.

Pokretanje istrage

Jedan lokalni vatrogasni zvaničnik ranije je izjavio da su šanse da su preostale osobe preživjele vrlo male.

Ovaj incident potaknuo je zahtjeve za pokretanje istrage o uzrocima urušavanja, kao i za temeljitu reviziju sistema upravljanja otpadom u zemlji.

Nadležne vlasti za zaštitu okoliša su nakon nesreće naložile kompaniji Prajm integrisane usluge upravljanja otpadom (Prime Integrated Waste Solutions), koja upravlja deponijom, da obustavi sve aktivnosti na toj lokaciji.

Kako je saopćilo lokalno Ministarstvo za okoliš i prirodne resurse, kompanija je obavezna da u roku od 90 dana dostavi plan usklađenosti.

Uzroci urušavanja

Ministarstvo je također najavilo provođenje detaljne istrage o uzrocima urušavanja te je poručilo da će odgovorni biti pozvani na odgovornost.

Zakonodavci su, s druge strane, pozvali na reviziju nacionalnog sistema upravljanja otpadom, ali i na poboljšanje uslova rada za radnike zaposlene u ovom sektoru.

Bijenvenido Ranido (Bienvinido Ranido), stanovnik područja u blizini deponije čija je supruga tamo radila, izjavio je za Rojters (Reuters) da je prošle sedmice vidio ljude kako u panici bježe s deponije, govoreći da je „smeće eksplodiralo“.

- Brzo sam uzeo motor i odjurio na deponiju. Kada sam stigao tamo, vidio sam srušenu zgradu i bila je zatrpana smećem. Samo sam vrisnuo - rekao je Ranido.

Izvučeno tijelo

Tijelo njegove supruge spasioci su pronašli i izvukli narednog dana.

Iako istraga još traje, preliminarni izvještaj lokalnog Zavoda za rudarstvo i geonauke ukazuje na to da su kontinuirane padavine tokom proteklih sedmica doprinijele nestabilnosti i nakupljanju otpada, uz dodatne inženjerske faktore, prenose lokalni mediji.