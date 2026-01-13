SAD optužuje Rusiju za opasnu i neobjašnjivu eskalaciju rata u Ukrajini

Sjedinjene Američke Države (SAD) optužile su Rusiju za opasnu i neobjašnjivu eskalaciju gotovo četverogodišnjeg rata u Ukrajini, u trenutku kada administracija Donalda Trampa (Trump) nastoji unaprijediti mirovne pregovore.
Zamjenica američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Tami Brus (Tammy Bruce) posebno je ukazala na prošlosedmično lansiranje balističke rakete Orešnik, koja ima sposobnost nošenja nuklearnog oružja, u blizini ukrajinske granice s Poljskom, članicom NATO-a.
Na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti ona je istakla da Sjedinjene Američke Države žale zbog alarmantnog broja žrtava u sukobu te da najoštrije osuđuju pojačane ruske napade na energetsku i drugu ključnu infrastrukturu.
Sazivanje sjednice
Ukrajina je zatražila sazivanje sjednice nakon što je u noći s prošlog četvrtka bila izložena masovnom ruskom bombardovanju, u kojem su korištene stotine dronova i deseci projektila, uključujući i novu, snažnu hipersoničnu raketu Orešnik.
Moskva je tu raketu upotrijebila tek drugi put, što je ocijenjeno kao jasna poruka upozorenja NATO saveznicima Kijeva.
Ovaj široko rasprostranjeni napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon što su Ukrajina i njeni saveznici izvijestili o značajnom napretku u postizanju dogovora o tome kako zaštititi zemlju od buduće ruske agresije u slučaju sklapanja mirovnog sporazuma pod pokroviteljstvom SAD-a.
Pogoršanje odnosa
Napad se poklopio i s novim pogoršanjem odnosa između Moskve i Vašingtona, nakon što je Rusija osudila zapljenu jednog naftnog tankera od strane Sjedinjenih Američkih Država u sjevernom Atlantiku.
Sve se dogodilo u trenutku kada je američki predsjednik Tramp signalizirao podršku snažnom paketu sankcija, čiji je cilj dodatno ekonomsko slabljenje Rusije.
Moskva zasad nije dala nikakav javan znak da je spremna odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva prema Ukrajini.
Ruski ambasador pri UN-u u ponedjeljak je za diplomatski zastoj optužio Ukrajinu.
Evropski lideri osudili su napad u kojem je korišten Orešnik kao „eskalacijski i neprihvatljiv“, a američka izaslanica Brus bila je jednako oštra u svojim porukama.
- U trenutku ogromnog potencijala koji postoji isključivo zahvaljujući bez premca posvećenosti predsjednika Trumpa miru širom svijeta, obje strane trebale bi tražiti načine za deeskalaciju - rekla je ona.
Brus je podsjetila da je Rusija prije gotovo godinu dana glasala za rezoluciju Vijeća sigurnosti kojom se poziva na okončanje sukoba u Ukrajini.
- Bilo bi dobro kada bi Rusija uskladila svoje riječi s djelima - poručila je.
- U duhu te rezolucije, Rusija, Ukrajina i Evropa moraju ozbiljno pristupiti potrazi za mirom i okončati ovu noćnu moru.“
S druge strane, ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja (Vasily Nebenzya) izjavio je pred Vijećem sigurnosti da će Rusija nastaviti s vojnim djelovanjem sve dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky), kako je rekao, „ne dođe sebi i ne pristane na realne uslove za pregovore“.
- Upozoren je odavno, sa svakim novim danom, svakim danom koji protraći, uslovi za pregovore bit će mu samo gori - kazao je Nebenzja.
- Slično tome, svaki podli napad na ruske civile izazvat će žestok odgovor.“
Ukrajinski ambasador pri UN-u Andrij Melnik (Andriy Melnyk) odgovorio je da je Rusija danas ranjivija nego ikada od početka svoje potpune invazije u februaru 2022. godine, navodeći da ruska ekonomija usporava, dok prihodi od nafte bilježe pad.
- Rusija želi ovom vijeću i cijeloj porodici Ujedinjenih nacija prodati utisak da je nepobjediva, ali to je još jedna iluzija - rekao je Melnik obraćajući se Vijeću sigurnosti.