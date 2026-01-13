SAD optužuje Rusiju za opasnu i neobjašnjivu eskalaciju rata u Ukrajini

Sjedinjene Američke Države (SAD) optužile su Rusiju za opasnu i neobjašnjivu eskalaciju gotovo četverogodišnjeg rata u Ukrajini, u trenutku kada administracija Donalda Trampa (Trump) nastoji unaprijediti mirovne pregovore.

Zamjenica američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Tami Brus (Tammy Bruce) posebno je ukazala na prošlosedmično lansiranje balističke rakete Orešnik, koja ima sposobnost nošenja nuklearnog oružja, u blizini ukrajinske granice s Poljskom, članicom NATO-a.

Na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti ona je istakla da Sjedinjene Američke Države žale zbog alarmantnog broja žrtava u sukobu te da najoštrije osuđuju pojačane ruske napade na energetsku i drugu ključnu infrastrukturu.

Sazivanje sjednice

Ukrajina je zatražila sazivanje sjednice nakon što je u noći s prošlog četvrtka bila izložena masovnom ruskom bombardovanju, u kojem su korištene stotine dronova i deseci projektila, uključujući i novu, snažnu hipersoničnu raketu Orešnik.

Moskva je tu raketu upotrijebila tek drugi put, što je ocijenjeno kao jasna poruka upozorenja NATO saveznicima Kijeva.

Ovaj široko rasprostranjeni napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon što su Ukrajina i njeni saveznici izvijestili o značajnom napretku u postizanju dogovora o tome kako zaštititi zemlju od buduće ruske agresije u slučaju sklapanja mirovnog sporazuma pod pokroviteljstvom SAD-a.

Pogoršanje odnosa

Napad se poklopio i s novim pogoršanjem odnosa između Moskve i Vašingtona, nakon što je Rusija osudila zapljenu jednog naftnog tankera od strane Sjedinjenih Američkih Država u sjevernom Atlantiku.

Sve se dogodilo u trenutku kada je američki predsjednik Tramp signalizirao podršku snažnom paketu sankcija, čiji je cilj dodatno ekonomsko slabljenje Rusije.