Vodeća venecuelanska opozicionarka Mačado trebala bi posjetiti Bijelu kuću: Najavljen susret sa Trampom

Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu i vodeća opoziciona liderka u Venecueli Marija Korina Mačado (María Corina Machado) u četvrtak bi trebala posjetiti Bijelu kuću i sastati se s predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), nakon nedavnih vojnih udara SAD-a na Karakas (Caracas) i svrgavanja Nikolasa Madura (Nicolása).

Posjeta nakon vojnih udara

Njena posjeta slijedi nakon što je američki predsjednik odbio da je otvoreno podrži poslije vojnih udara SAD-a na Karakas i hvatanja dosadašnjeg lidera Venecuele Nikolasa Madura.

Nakon operacije izvedene 3. januara, za koju je Bijela kuća saopćila da je rezultirala uklanjanjem Madura s vlasti, njegova potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) položila je zakletvu kao vršiteljica dužnosti predsjednice. Uprkos tom političkom preokretu, Tramp je tada isticao kako smatra da Mačado nema podršku niti poštovanje naroda Venecuele (Venezuele).

Mačado, međutim, raspolaže priznanjem koje Tramp javno priželjkuje, a to je Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu.

Ona je sugerisala da bi svoju nagradu ponudila američkom predsjedniku, dok je Tramp poručio da bi mu bilo "čast" da je primi, iako je Norveški nobelov institut saopćio da se nagrada ne može prenijeti s jednog dobitnika na drugog.

Budućnost Venecuele

Na pitanje novinara u petak da li bi preuzimanje Mačadoine nagrade moglo utjecati na njegov stav o njenoj ulozi u budućnosti Venecuele, američki predsjednik nije dao direktan odgovor.

- Ja ću morati razgovarati s njom. Možda će biti uključena u neki segment toga. Morat ću razgovarati s njom. Mislim da je vrlo lijepo što želi doći. I koliko razumijem, to je razlog posjete - rekao je Tramp.

Tom prilikom ponovio je i svoj stav o vlastitoj ulozi na svjetskoj sceni, poručivši:

- Ne mogu se sjetiti ikoga u historiji ko bi više od mene trebao dobiti Nobelovu nagradu. I ne želim se hvaliti, ali niko drugi nije okončavao ratove - ističe Tramp.