Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTANAK U ČETVRTAK

Vodeća venecuelanska opozicionarka Mačado trebala bi posjetiti Bijelu kuću: Najavljen susret sa Trampom

Ja ću morati razgovarati s njom. Možda će biti uključena u neki segment toga. Morat ću razgovarati s njom, rekao je Tramp

Marija Korina Mačado. Platforma X

Z. V.

13.1.2026

Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu i vodeća opoziciona liderka u Venecueli Marija Korina Mačado (María Corina Machado) u četvrtak bi trebala posjetiti Bijelu kuću i sastati se s predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), nakon nedavnih vojnih udara SAD-a na Karakas (Caracas) i svrgavanja Nikolasa Madura (Nicolása).

Posjeta nakon vojnih udara 

Njena posjeta slijedi nakon što je američki predsjednik odbio da je otvoreno podrži poslije vojnih udara SAD-a na Karakas i hvatanja dosadašnjeg lidera Venecuele Nikolasa Madura.

Nakon operacije izvedene 3. januara, za koju je Bijela kuća saopćila da je rezultirala uklanjanjem Madura s vlasti, njegova potpredsjednica Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) položila je zakletvu kao vršiteljica dužnosti predsjednice. Uprkos tom političkom preokretu, Tramp je tada isticao kako smatra da Mačado nema podršku niti poštovanje naroda Venecuele (Venezuele).

Mačado, međutim, raspolaže priznanjem koje Tramp javno priželjkuje, a to je Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu. 

Ona je sugerisala da bi svoju nagradu ponudila američkom predsjedniku, dok je Tramp poručio da bi mu bilo "čast" da je primi, iako je Norveški nobelov institut saopćio da se nagrada ne može prenijeti s jednog dobitnika na drugog.

Budućnost Venecuele

Na pitanje novinara u petak da li bi preuzimanje Mačadoine  nagrade moglo utjecati na njegov stav o njenoj ulozi u budućnosti Venecuele, američki predsjednik nije dao direktan odgovor.

- Ja ću morati razgovarati s njom. Možda će biti uključena u neki segment toga. Morat ću razgovarati s njom. Mislim da je vrlo lijepo što želi doći. I koliko razumijem, to je razlog posjete -  rekao je Tramp.

Tom prilikom ponovio je i svoj stav o vlastitoj ulozi na svjetskoj sceni, poručivši:

 - Ne mogu se sjetiti ikoga u historiji ko bi više od mene trebao dobiti Nobelovu nagradu. I ne želim se hvaliti, ali niko drugi nije okončavao ratove - ističe Tramp.

Tramp je u nedjelju izrazio spremnost da se u nekoj fazi sastane i s Delsi Rodrigez.

- Saradnja s vodstvom ide vrlo dobro i vidjet ćemo kako će se sve završiti - naglasio je novinarima u avionu Air Force One.

Prethodne sedmice objavio je na društvenoj mreži Truth Social da odustaje od druge faze napada na Venecuelu zbog poboljšane saradnje s vlastima u Karakasu i puštanja političkih zatvorenika. 

Kasnije istog petka, tokom još jednog sastanka s predstavnicima naftne industrije, Tramp je Venecuelu opisao kao savezničku državu "trenutno", ponovivši da ne smatra potrebnim novo vojno djelovanje.

# VENECUELA
# DONALD TRUMP
# NOBELOVA NAGRADA ZA MIR
# MARIA CORINA MACHADO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.