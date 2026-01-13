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TAKTIKA PRITISKA

"Dodirnite kako biste pratili situaciju": Još jedna provokacija američke administracije o Grenlandu

Na fotografiji je iskorišten popularni treutak sastanka s predstavnicima energetskih kompanija

Donald Tramp. Screenshot/You Tube

Z. V.

13.1.2026

Fotografija koju je objavila Bijela kuća na zvaničnom profilu na društvenoj mreži X mogla bi se opisati kao još jedna u nizu provokacija američke administracije.  

Na fotografiji je iskorišten popularni treutak odnosno dio snimka na kojem Tramp (Trump) ustaje prilikom sastanka s predstavnicima energetskih kompanija te odlazi do prozora Bijele kuće kako bi nadgledao radove na balskoj dvorani koja se gradi u sklopu predsjedničke rezidencije.

U montaži, umjesto u balsku dvoranu, Tramp gleda na kartu Grenlanda.

- Dodirnite kako biste pratili situaciju - napisali su iz Bijele kuće.

Na ovoj karti mogu se vidjeti zračna baza Thule kao i neke druge veoma bitne lokacije na ostrvu.

Objava na društvenim mrežama pojačava tekuće diskusije o agresivnim američkim teritorijalnim ambicijama na Grenlandu. Spomenuta zračna baza Thule je najsjevernija američka vojna baza, koja se nalazi na sjeverozapadu Grenlanda.

Objava je dio Trampove taktike pritiska u vrijeme kada je Bijela kuća odbila isključiti vojne opcije za Grenland, što je izazvalo uzbunu NATO-a, dansko odbijanje i negativnu reakciju Evrope.

# GRENLAND
# BIJELA KUĆA
# DONALD TRUMP
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