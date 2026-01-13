"Dodirnite kako biste pratili situaciju": Još jedna provokacija američke administracije o Grenlandu

Fotografija koju je objavila Bijela kuća na zvaničnom profilu na društvenoj mreži X mogla bi se opisati kao još jedna u nizu provokacija američke administracije.

Na fotografiji je iskorišten popularni treutak odnosno dio snimka na kojem Tramp (Trump) ustaje prilikom sastanka s predstavnicima energetskih kompanija te odlazi do prozora Bijele kuće kako bi nadgledao radove na balskoj dvorani koja se gradi u sklopu predsjedničke rezidencije.

U montaži, umjesto u balsku dvoranu, Tramp gleda na kartu Grenlanda.

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