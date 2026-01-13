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OPŠTI HAOS

Iran počinje s javnim pogubljenjima demonstranata: Do sada gotovo 600 mrtvih i 10.000 uhapšenih

U posljednjih 48 sati, Iranci su imali više žrtava nego Amerika nakon terorističkog napada 11. septembra, izjavio je Reza Pahlavi

Protesti u Iranu. Platforma X

A. O.

13.1.2026

Najveći protesti u Iranu u posljednje tri godine pretvaraju se u krvoproliće. 

Zvanični podaci govore o gotovo 600 mrtvih i više od 10.000 uhapšenih, dok aktivisti tvrde da je ubijeno barem 3.000 ljudi. Režim je najavio da od srede počinju javne egzekucije ekspresno osuđenih demonstranata.

I dok protesti u Iranu traju, Islamska Republika objavila je da želi pregovore sa Sjedinjenim Državama, čiji je predsjednik Donald Tramp zaprijetio vojnim udarima ukoliko nasilje ne prestane.

Prema brojnim medijskim izvještajima, u Teheranu su snage režima nasumično otvorile vatru na civile okupljene na ulicama. U drugom gradu meci su pogodili rodbinu tinejdžera, ubijenog na jednom od protesta. Ovi napadi deo su kampanje represije iranskih vlasti protiv demonstranata, prenosi Antena Observator.

U posljednje dvije sedmice, najmanje 538 osoba je ubijeno, prema podacima grupe za ljudska prava.

Ali Reza Pahlavi, sin bivšeg iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija, tvrdi da je broj žrtava najmanje pet puta veći.

- U posljednjih 48 sati, Iranci su imali više žrtava nego Amerika nakon terorističkog napada 11. septembra - izjavio je Reza Pahlavi.

Mrtvačnice prepune leševa

Među ubijenima su Rubina, studentkinja modnog dizajna iz Teherana, i dvadesetšestogodišnji fudbalski sudija. Snimci su izazvali bijes u zapadnim zemljama.

Donald Tramp je premjestio bombardere i lovce F-35 bliže Iranu, u vojnu bazu u Kataru. Pored vojne intervencije, američki predsjednik može uvesti nove sankcije ili narediti sajber napade.

- Ljudi su umrli, a nisu morali. Pod opsadom su! A sada izgleda da na njih i pucaju, što je vrlo loše. Vojska analizira situaciju i imamo nekoliko snažnih opcija za odgovor - izjavio je Tramp.

Iako su već četiri dana bez pristupa internetu i komunikacijama, Iranci su ipak uspeli da iznesu iz zemlje potresne snimke. Mrtvačnice su prepune leševa, a ožalošćene porodice prolaze između njih da pronađu svoje najbliže.

Spisak žrtava bit će dopunjen u srijedu imenom Erfana Soltanija, dvadesetšestogodišnjaka koji je osuđen na smrt vješanjem. Još 90 osoba moglo bi imati istu sudbinu.

- "Ovo nasilje nije znak moći, već znak slabosti. Ovo nasilje mora prestati - izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

Protesti se šire i u druge zemlje

Uprkos prijetnjama, desetine žena rizikuju život i objavljuju na društvenim mrežama snimke kako pale cigaretu na zapaljenom portretu vrhovnog lidera Alija Hameneija, koga žele da otjeraju sa vlasti.

Po pozivu islamskih lidera, desetine hiljada ljudi izašle su na ulice Teherana u znak podrške vladi. Iranski ministar vanjskih poslova trijumfalno je objavio da su protesti završeni i okrivio Amerikance za incidente.

- Cilj je bio da broj mrtvih na protestima raste. Zašto? Zato što je gospodin Tramp, predsjednik Amerike, rekao da će ako ljudi budu ubijeni, doći i intervenisati - izjavio je Abas Aragči, iranski ministar vanjskih poslova.

Lider iz Bele kuće, međutim, ne isključuje diplomatsko rješenje konflikta.

- Lideri Irana su zvali, žele da pregovaraju. Mislim da su se zasitili da dobijaju batine od Sjedinjenih Država - izjavio je Tramp.

- Sjedinjene Države djeluju u sopstvenom interesu. Zaustavljanje nuklearnog obogaćivanja na iranskoj teritoriji, tako da obogaćivanje u Iranu treba potpuno prekinuti, a iranski raketni program treba ograničiti na određeni nivo. Ne vjerujem da intervenišu nužno iz želje da zaštite ljudska prava - izjavio je Kamran Matin, politički analitičar.

U međuvremenu, protesti su se proširili i na druge zemlje. Stotine Iranaca u egzilu demonstrirale su u Londonu i Parizu. U Los Anđelesu protest se završio sa dvoje povrijeđenih, nakon što je vozač kamiona ušao vozilom u masu.

# DEMONSTRACIJE
# PROTEST
# IRAN
# POGUBLJENJE
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