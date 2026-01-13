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TOKOM NOĆI

U napadu ruskih dronova na Harkov poginula četiri, a ranjeno šest civila

Vatrogasci i službe spašavanja pokušavaju pronaći sve ranjene ispod ruševina

Ruske snage tokom protekle noći izvršile su napad dronovima i raketama. Platforma X

A. O.

13.1.2026

Ruske snage tokom protekle noći izvršile su napad dronovima i raketama na Harkov, pri čemu je poginulo četiri, a ranjeno šest civila.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov izjavio je da je ruski dron dugog dometa pogodio medicinsku ustanovu za djecu, što je izazvalo požar.

- Do sada se zna da su četiri osobe poginule u neprijateljskim napadima na periferiji Harkova - napisao je Oleh Sinehubov na Telegramu.

Vatrogasci i službe spašavanja pokušavaju pronaći sve ranjene ispod ruševina, zbog informacija da se u objektima koji su pogođeni nalazilo više ljudi.

Ruske snage svakodnevno posljednjih mjeseci napadaju ukrajinske gradove noću, koristeći dronove i rakete, ciljajući energetsku infrastrukturu i prekidajući snabdijevanje električnom energijom.

Pogađanje objekata energetske infrastrukture predstavlja poseban izazov tokom zime za ukrajinsko stanovništvo, jer gubitkom električne energije onemogućava rad toplana.

# NAPAD
# HARKOV
# RUSI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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