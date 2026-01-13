Bivši britanski obavještavac tvrdi da Putin koristi dvojnika u određenim situacijama

Bivši direktor britanske obavještajne službe Ričard Derlov (Richard Dearlove) izjavio je da je uvjeren kako ruski predsjednik Vladimir Putin u pojedinim javnim nastupima koristi dvojnike, s ciljem smanjenja rizika od atentata.

Sigurnosna mjera

U komentarima za The Sun, bivši šef MI6 rekao je da bi korištenje zamjenika logična i normalna sigurnosna mjera za lidera visokog profila.

Istakao je da je atentat dugo bio karakteristika ruskog političkog života i da su se rizici s kojima se Putin suočava samo povećali od potpune ruske invazije na Ukrajinu.

- On bi bio meta dronova i za Ukrajince, kada bi mogli tačno znati gdje se nalazi - rekao je Derlov.

Naveo je i da se dvojnici neće koristiti u okruženjima bliskog kontakta poput diplomatskih sastanaka, gdje bi obmanu bilo teško održati.

Nagađanja o Putinovom korištenju dvojnika kruže godinama, uz uporne glasine o njegovom zdravlju. Kremlj je dosljedno odbacivao takve tvrdnje kao teorije zavjere, insistirajući da Putin ostaje potpuno vidljiv i da ima kontrolu.

Međutim, ukrajinske sigurnosne službe više puta su tvrdile da je više muškaraca koji po građi, hodu i strukturi lica podsjećaju na Putina, obučeno da se pojave na njegovom mjestu.

Provedena analiza

Japanska televizijska mreža TBS je 2023. godine provela analizu Putinovih javnih nastupa uz pomoć vještačke inteligencije, fokusirajući se na prepoznavanje lica i pokrete tijela.

Prema TBS-u, posjeta Mariupolju pokazala je podudarnost od 40 posto, dok su slike s Krima pokazale sličnost od samo 18%, što je stručnjake navelo na zaključak da postoji velika vjerovatnoća da su u pitanju najmanje dva dvojnika.

Krajem oktobra 2022. godine, tadašnji šef ukrajinske Vojne obavještajne službe Kirilo Budanov izjavio je da Putin koristi dvojnike koji su se podvrgli plastičnim operacijama.