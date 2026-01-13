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SMRTNA KAZNA

Organizacije za ljudska prava objavile fotografiju Iranca koji će sutra biti obješen: "Poveo je rat protiv Boga"

Njegovoj porodici je rečeno da je osuđen na smrt i da će kazna biti izvršena 14. januara, saopćila je norveška organizacija IHR

Erfan Soltanij. Platforma X

Z. V.

13.1.2026

Dvadesetšestogodišnji Erfan Soltanij navodno će biti pogubljen od strane Iranske vlasti. Soltanij je uhapšen tokom protesta u gradu Karaj kod Teherana, bez mogućnosti pravednog suđenja, tvrde organizacije za ljudska prava koje upozoravaju i na stotine ubijenih demonstranata.Prema  navodima Iranskih vlasti on bi trebao biti obješen u srijedu. 

- Njegovoj porodici je rečeno da je osuđen na smrt i da će kazna biti izvršena 14. januara - saopćila je norveška organizacija Iran Human Rights (IHR), pozivajući se na vlastite izvore. 

IHR navodi da je tokom protesta potvrđena pogibija 648 osoba, među kojima je devet maloljetnika, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti znatno veći. Zatamnjenje interneta, kako ističu, otežava provjeru ovih podataka, a procjenjuje se da je uhapšeno oko 10.000 ljudi.

Direktor IHR-a Mahmud Amiri-Mogadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) izjavio je da je da je"rasprostranjeno ubijanje civilnih demonstranata posljednjih dana od strane Islamske Republike" podsjetnik na zločine iz 1980-ih, koje opisuje kao zločine protiv čovječnosti. 

- Međunarodna zajednica ima dužnost zaštititi civilne demonstrante od masovnog ubijanja od strane Islamske Republike, poručio je Amiri-Mogadam. 

Još jedna organizacija, National Union for Democracy in Iran (NUFD), zatražila je međunarodnu podršku kako bi se zaustavilo Soltanijevo pogubljenje. U njihovom apelu objavljenom na platformi X navodi se da je "njegov jedini zločin vikanje za slobodu za Iran. Budi njegov glas".

Prema navodima objavljenim u medijima, Soltani je uhapšen u subotu tokom protesta u Karaju i optužen za "vođenje rata protiv Boga", djelo koje je u Iranu kažnjivo smrtnom kaznom. NUFD tvrdi da mu je uskraćen pristup advokatu.

Izvještaji navode i da Soltanijevo navodno pogubljenje još nije bilo moguće nezavisno potvrditi zbog prekida komunikacija i ograničenja pristupa informacijama u Iranu, dok vlasti nastoje ugušiti talas protesta protiv teokratskog režima vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Istovremeno, iranske vlasti pokušavaju demonstrirati kontrolu na ulicama organiziranjem masovnih skupova pristalica. Tokom jedne od takvih manifestacija u ponedjeljak, Khamenei je masovne mitinge nazvao dokazom da je protestni pokret poražen i ocijenio da su oni "upozorenje" Sjedinjenim Američkim Državama.

# SMRTNA KAZNA
# IRAN
# POGUBLJENJE
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