Organizacije za ljudska prava objavile fotografiju Iranca koji će sutra biti obješen: "Poveo je rat protiv Boga"

Dvadesetšestogodišnji Erfan Soltanij navodno će biti pogubljen od strane Iranske vlasti. Soltanij je uhapšen tokom protesta u gradu Karaj kod Teherana, bez mogućnosti pravednog suđenja, tvrde organizacije za ljudska prava koje upozoravaju i na stotine ubijenih demonstranata.Prema navodima Iranskih vlasti on bi trebao biti obješen u srijedu.

- Njegovoj porodici je rečeno da je osuđen na smrt i da će kazna biti izvršena 14. januara - saopćila je norveška organizacija Iran Human Rights (IHR), pozivajući se na vlastite izvore.

IHR navodi da je tokom protesta potvrđena pogibija 648 osoba, među kojima je devet maloljetnika, uz upozorenje da bi stvarni broj mogao biti znatno veći. Zatamnjenje interneta, kako ističu, otežava provjeru ovih podataka, a procjenjuje se da je uhapšeno oko 10.000 ljudi.

Direktor IHR-a Mahmud Amiri-Mogadam (Mahmood Amiry-Moghaddam) izjavio je da je da je"rasprostranjeno ubijanje civilnih demonstranata posljednjih dana od strane Islamske Republike" podsjetnik na zločine iz 1980-ih, koje opisuje kao zločine protiv čovječnosti.

- Međunarodna zajednica ima dužnost zaštititi civilne demonstrante od masovnog ubijanja od strane Islamske Republike, poručio je Amiri-Mogadam.

Još jedna organizacija, National Union for Democracy in Iran (NUFD), zatražila je međunarodnu podršku kako bi se zaustavilo Soltanijevo pogubljenje. U njihovom apelu objavljenom na platformi X navodi se da je "njegov jedini zločin vikanje za slobodu za Iran. Budi njegov glas".