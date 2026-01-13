Mijenja se karta Evrope: Moldavija želi da se ujedini s Rumunijom

Moldavska predsjednica Maia Sandu izjavila je da će glasati za ponovno ujedinjenje s Rumunjskom ako to pitanje ikada dođe na referendum, rekla je i da je njezinoj zemlji sve teže "preživjeti" samostalno.

S populacijom od oko 2,4 miliona ljudi smještenom između Rumunjske i Ukrajine, Moldavija je postala meta ruskoga hibridnog ratovanja, uključujući kampanje dezinformiranja i manipulacije izborima, piše Politico.

"Ako bismo imali referendum, glasala bih za ujedinjenje s Rumunjskom", rekla je Sandu, koja vodi proeuropsku vladu u Kišinjevu, gostujući u britanskom podcastu "The Rest is Politics".

"Pogledajte što se danas događa oko Moldavije. Pogledajte što se događa u svijetu. Maloj zemlji poput Moldavije sve je teže preživjeti kao demokracija, kao suverena zemlja i, naravno, oduprijeti se Rusiji."

Moldavija je bila dio Rumunjske od 1918. do 1940., kada ju je anektirao SSSR, prije nego što je proglasila neovisnost 1991. nakon pada Željezne zavjese.

Na referendumu 2024. godine tijesna većina Moldavaca - 50,4 posto - glasala je za članstvo u EU, a glasanje je obilježilo rusko miješanje. Sandu je ponovno izabrana za predsjednicu na paralelnom glasanju s oko 55 posto glasova te pobijedila svoga proruskog protivnika.

Unatoč izražavanju osobne podrške, Sandu je dodala da ideju ponovnog ujedinjenja s Rumunjskom ne podržava većina u Moldaviji - za razliku od pridruživanja EU-u, za što je zemlja podnijela zahtjev 2022. godine, a što je nazvala "realnijim ciljem".

Ankete pokazuju da se oko dvije trećine Moldavaca protivi ponovnom ujedinjenju, dok je podrška tradicionalno veća u Rumunjskoj.