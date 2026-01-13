Iran isporučio Rusiji rakete i dronove vrijedne više od 4 milijarde dolara

Iran je posljednjih godina prodao Rusiji rakete i drugo naoružanje u vrijednosti od više od četiri milijarde dolara, prenosi Blumberg pozivajući se na upućene izvore.

Isporuke su uključivale balističke rakete, sisteme protivvazdušne odbrane i dronove "šahed", a ukupni rashodi Rusije na iransko oružje prelaze četiri milijarde dolara, navodi se u izvještaju.

Iran je potpisao ugovore o raketama sa Rusijom vrijedne približno 2,7 milijardi dolara i prije ruske agresije na Ukrajinu, rekao je za Blumberg zapadni bezbjednosni zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

Prema njegovim riječima, sporazumi su potpisani početkom oktobra 2021. godine, nekoliko mjeseci prije početka rata, a odnosili su se na isporuku balističkih raketa i raketa zemlja-vazduh, prenosi Tanjug.

Stotine balističkih raketa

Prema ovom izvoru u kupovinu su uključene stotine balističkih raketa kratkog dometa "fath-360", skoro 500 drugih balističkih raketa kratkog dometa i oko 200 raketa zemlja-vazduh povezanih sa sistemima protivvazdušne odbrane.

Iran je takođe isporučio Rusiji milione municije i artiljerijskih granata, kao i dronove kamikaze "šahed-136" i tehnologiju za njihovu proizvodnju u Rusiji pod nazivom "Geran-2".

Ugovor o dronovima, potpisan početkom 2023. godine, procijenjen je na 1,75 milijardi dolara.

Zapadni izvori procjenjuju da je Rusija potrošila više od četiri milijarde dolara na iransku vojnu opremu od kraja 2021. godine, navodi Blumberg.

Partnerstvo Rusije i Irana

Približavanje između Rusije i Irana naglo se ubrzalo nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a prodaja iranskog oružja postala je ključni faktor u produbljivanju ovog partnerstva.

Iran je godinama pod sankcijama zbog svog nuklearnog programa i gušenja protesta u zemlji.

U januaru 2025. godine, Iran i Rusija su potpisali sporazum o strateškom partnerstvu, ali on ne sadrži pakt o uzajamnoj odbrani, a Moskva nije ponudila nikakvu opipljivu pomoć Teheranu tokom izraelskih i američkih udara na Iran prošle godine, navodi Blumberg.