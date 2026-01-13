Merc: Iranski režim je u svojim posljednjima danima i sedmicama

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da vjeruje kako se iranski režim, suočen s dubokom krizom, nalazi u svojim "posljednjim danima i sedmicama". Izjavu je dao tokom službene posjete Indiji.
NJEMAČKI KANCELAR
Ako se režim može održati na vlasti samo silom, onda je on zapravo već na kraju, poručio je
Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi
Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da vjeruje kako se iranski režim, suočen s dubokom krizom, nalazi u svojim "posljednjim danima i sedmicama". Izjavu je dao tokom službene posjete Indiji.
Govoreći danas, Merc je ponovo pozvao iranske vlasti da prekinu nasilje nad demonstrantima, poručivši: "Ako se režim može održati na vlasti samo silom, onda je on zapravo već na kraju. Vjerujem da sada svjedočimo posljednjim danima i sedmicama ovog režima. U svakom slučaju, on nema legitimitet kroz izbore među stanovništvom. Građani se sada dižu protiv ovog režima."
Njemački kancelar dodao je da se nada kako još postoji mogućnost da se "ovaj sukob okonča mirnim putem".
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