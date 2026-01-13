Merc: Iranski režim je u svojim posljednjima danima i sedmicama

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da vjeruje kako se iranski režim, suočen s dubokom krizom, nalazi u svojim "posljednjim danima i sedmicama". Izjavu je dao tokom službene posjete Indiji.

Govoreći danas, Merc je ponovo pozvao iranske vlasti da prekinu nasilje nad demonstrantima, poručivši: "Ako se režim može održati na vlasti samo silom, onda je on zapravo već na kraju. Vjerujem da sada svjedočimo posljednjim danima i sedmicama ovog režima. U svakom slučaju, on nema legitimitet kroz izbore među stanovništvom. Građani se sada dižu protiv ovog režima."