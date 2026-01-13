Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Iranski režim je u svojim posljednjima danima i sedmicama

Ako se režim može održati na vlasti samo silom, onda je on zapravo već na kraju, poručio je

Fridrih Merc. AP Photo / Ebrahim Noroozi

M. Až.

13.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je da vjeruje kako se iranski režim, suočen s dubokom krizom, nalazi u svojim "posljednjim danima i sedmicama". Izjavu je dao tokom službene posjete Indiji.

Govoreći danas, Merc je ponovo pozvao iranske vlasti da prekinu nasilje nad demonstrantima, poručivši: "Ako se režim može održati na vlasti samo silom, onda je on zapravo već na kraju. Vjerujem da sada svjedočimo posljednjim danima i sedmicama ovog režima. U svakom slučaju, on nema legitimitet kroz izbore među stanovništvom. Građani se sada dižu protiv ovog režima."

Njemački kancelar dodao je da se nada kako još postoji mogućnost da se "ovaj sukob okonča mirnim putem".

# IRAN
# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
# PROTESTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.