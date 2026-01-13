Aragči odgovorio Mercu: Imajte bar malo srama

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) osudio je jučerašnju odluku Evropskog parlamenta da iranskim diplomatama zabrani ulazak u njegove prostorije, a uputio je i oštre kritike Njemačkoj zbog njenih posljednjih izjava o protestima u Iranu.
Aragči je u oba slučaja povukao paralelu između načina na koji se tretira Iran i odnosa prema Izraelu. Evropskom parlamentu zamjerio je to što nije zabranio ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Benjamin Netanyahu), dok istovremeno uvodi zabranu iranskim diplomatama.
Posebno se osvrnuo i na nedavne izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), povlačeći sličnu usporedbu između politike Berlina prema Izraelu i Iranu.
- Predavanje mog njemačkog kolege o 'ljudskim pravima' i 'legitimitetu' jednako je besmisleno, jer njegov poslodavac nije učinio ništa da zaštiti ni jedno ni drugo. Učinite svima uslugu: imajte barem malo srama - poručio je Aragči.