Aragči odgovorio Mercu: Imajte bar malo srama

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) osudio je jučerašnju odluku Evropskog parlamenta da iranskim diplomatama zabrani ulazak u njegove prostorije, a uputio je i oštre kritike Njemačkoj zbog njenih posljednjih izjava o protestima u Iranu.

Aragči je u oba slučaja povukao paralelu između načina na koji se tretira Iran i odnosa prema Izraelu. Evropskom parlamentu zamjerio je to što nije zabranio ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Benjamin Netanyahu), dok istovremeno uvodi zabranu iranskim diplomatama.